Manifestantes encaran a Caty Monreal y ella denuncia amenazas de muerte (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras ser confrontada en la calle por simpatizantes de Alessandra Rojo de la Vega, la excandidata de Morena a gobernar la alcaldía Cuauhtémoc, Catalina Monreal, se dijo víctima de amenazas de muerte incentivadas por su contrincante, por lo cual presentará una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Luego de que el pasado 31 de agosto el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) decidió anular la elección en la alcaldía bajo el argumento de violencia política en razón de género, Catalina Monreal dio este miércoles su primera conferencia a medios, en la cual afirmó que ha sido blanco de una violencia digital que escala y es fomentada por su opositora:

“En redes sociales ustedes en este momento se pueden meter y ver cómo está plagada de insultos, plagada de violencia física, inclusive amenazas importantes, amenazas que denunciaré ante la Fiscalía, porque son amenazas muy serias que atentan contra mi dignidad, contra mi libertad, contra mi vida”.

Afirmó que la violencia ya llegó a ser física, pues en el Comité Ejecutivo de Morena, donde convocó la reunión, fue recibida por un grupo de alrededor de 50 personas que portaban pancartas en apoyo a Rojo de la Vega y gritaban consignas a su favor con la ayuda de una bocina que llevaron en la cajuela de una pick up.

“¡Respeta mi voto!”, le gritaron en la cara a Monreal mientras la rodeaban para acercarle los carteles, ya que la morenista llegó caminando al edificio ubicado en la alcaldía Benito Juárez, con los brazos arriba mientras denunciaba: “La violencia política se escala y se va escalando y puede terminar en violencia feminicida”.

Ya en la conferencia acusó que en la protesta participó un grupo de choque enviado por Alessandra Rojo de la Vega y la alcaldía Miguel Hidalgo, gobernada por el panista Mauricio Tabe, y se refirió a las placas de la camioneta que transportó el sonido de la concentración: “Están tapadas, ¿por qué creen que están tapadas?, porque son de la alcaldía de la Miguel Hidalgo, porque desde allá los mandan”.

Aunque las placas del vehículo se encontraban tapadas con un cubrebocas, el conductor accedió a mostrarlas para corroborar que son particulares.

Por otro lado, en el evento estuvo presente la exdiputada del PAN que abandonó las filas de su partido para sumarse a Morena, Ana Villagrán, quien en un momento se acercó a la excandidata por Cuauhtémoc y le susurró algo al oído. Acto seguido, Catalina Monreal compartió que la exopositora reconoció a algunos de los ciudadanos como militantes del blanquiazul, lo que confirmó Villagrán más tarde en sus redes sociales:

“Muchos de los ‘ciudadanos’ que hoy esperaron a @catymonreal afuera de @MorenaCiudadMex la rodearon, la empujaron y arañaron a varias compañeras: eran militantes del @PAN_CDMX inclusive algunos cobran ahí. Yo los conozco. Lamentable que la parte opositora manipule así”.

Podrían prolongarse aún más las impugnaciones

Luego, la hija de Ricardo Monreal se dirigió a los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), encargados de decidir si la elección se anula o no bajo el motivo de violencia política de género: “Les pido que resuelvan conforme a derecho, ciegos impartiendo justicia, sin ningún otro miramiento”.

Añadió: “Me preocupa mucho esta parte porque ella ha dicho que está segura que la Sala Regional le va a dar la razón, me preocupa su certeza (...) ¿Por qué asume eso?, ¿acaso ha cometido actos de corrupción?, ¿acaso ha querido comprar a alguien?”.

En caso de que la Sala Regional no le diera la razón, Monreal advirtió que impugnará en la Sala Superior y, en el escenario de que esta instancia tampoco la favorezca, ya aceptaría el triunfo de su contrincante, pero se dice segura de que existirá una resolución que la beneficie.

Una mujer con una red de poder y corrupción impresionante

Monreal acusó a Rojo de la Vega de ser “una mujer con una red de poder y corrupción impresionante”, y agregó que ya la ha denunciado en todas las vías correspondientes, y al ser cuestionada sobre las respuestas que ha recibido por parte de la Fiscalía capitalino respondió:

“Pues no lo sé, estoy esperando, estoy esperando que se haga justicia (...) es una mujer que tiene sus redes, que no quisiera yo hablar de más para no afectar el proceso jurídico, pero es una mujer que tiene mucho poder y que ha actuado malamente”.

“Ella litiga en medios de comunicación, yo litigio en tribunales”, sentenció la morenista sobre la opositora, e incluso mostró capturas de pantalla de publicaciones en X donde considera que la agreden y amenazan su integridad, las cuales, apuntó, cuentan con reacciones de la abanderada del PAN, PRI y PRD.

Entre las pruebas que posee, afirmó que existe una amenaza de muerte de la que no dará información para no afectar el debido proceso; de las que sí mostró resaltó las publicaciones de una cuenta que se identifica como Dulcinea del Toboso, el personaje de ficción creado por Miguel de Cervantes para su obra “Don Quijote de la Mancha”.

Dicho perfil es seguido por Rojo de la Vega, así como por el expresidente panista, Felipe Calderón, y por Santiago Creel, excoordinador de la campaña de la candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.

Por ejemplo, el pasado 31 de agosto, el homónimo de Dulcinea posteó: “¡Te metiste con la Alcaldía equivocada, @catymonreal_! Guardamos el corazón de la CDMX entre nuestras manos y nos asiste la legalidad y la justicia. Hoy firmaste el principio de tu fin y te vamos a ver caer. La Cuauhtémoc es mil veces más fuerte de lo que tú creías y te equivocaste al meterte con mujeres como yo. Lo vas a pagar y bien caro”.

Una violentadora constante

Catalina Monreal afirmó no ser la única persona que ha sido víctima de violencia por parte de la política, que es conocida por también ser activista en pro de los derechos de las mujeres: “Es impresionante cómo ha ido agrediendo y violentando a la gente, a funcionarios públicos, a servidores, a mujeres, a hombres, como de verdad es una mujer que ha violentado”.

Cuando le preguntaron si la suma a las filas de Morena de la diputada priista que acompañó a Rojo de la Vega en su campaña, Silvia Sánchez Barrios, es un mensaje a su favor, la aspirante a gobernar Cuauhtémoc aprovechó para referir que la lideresa de comerciantes también fue víctima de violencia por parte de su agresora:

“Mira, yo la verdad es que, ojalá un día, esa diputada cuente su historia, su relación que tuvo con mi agresora, porque seguramente tiene una historia interesante de violencia y agresión, como muchas mujeres que fueron compañeras de ella en la prepa, en la legislatura”.

Comentó que ninguna se atreve a denunciar públicamente por la presunta red de ataques sistemáticos que pone en marcha la acusada: “Su suplente en el Congreso, también hay que preguntarle, la que fue compañera de ella en el Congreso”.

Al poco tiempo de que Monreal hizo sus acusaciones y manifestó su postura, Alessandra Rojo de la Vega compartió en su cuenta de X que se encontraba avanzando con las mesas de participación ciudadana que organizó con Kenia Cuevas para avanzar en el plan que implementará si llega a gobernar Cuauhtémoc.