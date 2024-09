Denuncian agresión de “golpeadores” contra manifestantes en Xochimilco (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al menos una decena de habitantes del pueblo de San Gregorio Atlapulco, alcaldía Xochimilco, y un funcionario de ésta, resultaron lesionados y cinco más fueron detenidos, luego de que participaron en una protesta para exigir que se detenga la criminalización contra Hortensia Telésforo, activista de esa comunidad; las víctimas acusaron que sus agresores eran “golpeadores de la alcaldía Xochimilco”.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 14 horas en la explanada de la alcaldía que dirigía José Carlos Acosta, hoy diputado local de Morena.

Integrantes de la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco, así como de otros pueblos y organizaciones protestaban para demandar el cese a la criminalización contra Telésforo, acusada por el delito de despojo, cuando fueron agredidos.

Aquí vemos como llegaron los golpeadores enviados por José Carlos Acosta, ex alcalde de Xochimilco y aliado de @ClaraBrugadaM futura jefa de gobierno. Aventaron al piso, golpearon a manifestantes pacíficos. La policía NO detuvo a los golpeadores. ¿@CamachoCirce pronunciate! pic.twitter.com/sXySV7mCa5 — Coordinación de Pueblos de Xochimilco. (@CPByCXochimilco) September 6, 2024

“La compañera es habitante originaria del pueblo de San Gregorio y junto con la comunidad lo que han hecho ha sido recuperar un espacio que la alcaldía utilizaba para fiestas personales y lo han vuelto a hacer un lugar del pueblo.

“Sin embargo, la alcaldía los acusó por despojo”, dijo Alejandro Velázquez en un video difundido en redes sociales en el que se le ve el rostro con heridas.

“El día de hoy estabamos manifestándonos en las oficinas de la alcaldía Xochimilco, de forma pacífica, estaban las compañeros de los pueblos dando sus posicionamientos, cuando aproximadamete 30 personas que identificamos como golpeadores de la alcaldía Xochimilco se acercaron y, sin ningún miramiento, golpearon a mujeres de la tercera edad, adultos mayores, jóvenes”, contó.

Otro video de la agresión de golpeadores de @JoseCarlosXoch, aliado de @ClaraBrugadaM. Esto es posible por la complicidad y silencio que ha mantenido las estructuras de Morena hacia el actuar del alcalde.



Los policías se retiraron al mismo tiempo que llegaron los golpeadores. pic.twitter.com/bhIxMbmRT5 — Coordinación de Pueblos de Xochimilco. (@CPByCXochimilco) September 6, 2024

El afectado siguió la narración: “a mí me tocó recibir los golpes porque fui directamente a intentar rescatar, salvar a un compañero que estaba tirado en el piso, lo estaban pateando en el piso de forma artera y cobarde, 30 personas con palos, golpeando sin ningún miramiento a mujeres, a jóvenes, a adultos mayores, señoras grandes de los pueblos”.

Y acusó: “ya sabemos que el alcalde es muy dado a la represión contra adultos mayores, pero esta vez sí se volaron la barda”.

Varias de las personas heridas fueron llevadas a diferentes hospitales para su atención, mientras que cinco más que acompañaban a Hortensia Telésforo fueron detenidas por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y presentadas ante el Ministerio Público de la alcaldía Tlalpan.

Los manifestantes los identificaron como Anselma Margarito de la comunidad otomí, “El Gato” de la Coordinación Metropolitana, Jorge Cansino, Uriel García del grupo Conciencia y Libertad y Mayahuel de Radio Zapote.

Versiones de alcaldía y la SSC

Un par de horas antes, en la misma explanada, la alcaldesa Juana Onésima Delgado y el jefe de gobierno, Martí Batres, encabezaron la Firma de Convenios de Ordenamiento Territorial en esa demarcación.

Más tarde, la alcaldía emitió un comunicado en sus redes sociales para “reprobar” los actos de violencia.

En dos párrafos, acusó que el grupo de manifestantes “desde un inicio se mostraron inflexibles al diálogo, realizando pintas en el inmueble y lanzando consignas amenazantes para el retiro de la denuncia en contra de la señora Hortencia Telésforo ‘N’”.

La autoridad agregó que el grupo “agredió directamente” a funcionarios de la alcaldía, y lesionó al director general de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, Francisco Pastrana Basurto, “a quién (sic) le propinaron múltiples en el cuerpo y en la cabeza, generándole sangrado abundante que ameritó su traslado de urgencia al hospital para su atención médica”.

Por su parte, la SSC emitió una tarjeta informativa en la que explicó que uniformados detuvieron a una mujer que “al parecer, lesionó a un empleado de la demarcación y a cuatro personas más que trataron de impedir las actividades de los policías”.

En @XochimilcoAl, policías de la #SSC detuvieron a una mujer que posiblemente lesionó a un funcionario y detuvieron a cuatro personas más que intentaron impedir el actuar de los uniformados. https://t.co/bIe0MivgmF pic.twitter.com/JX2D6XiUTI — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 6, 2024

Agregó que elementos adscritos a la alcaldía Xochimilco acudieron a la explanada de la demarcación, ubicada en la avenida Morelos y Vicente Guerrero, en la colonia Barrio el Rosario, pues un grupo de unas 50 personas fueron a pedir diálogo con personal del área jurídica de la demarcación y que un funcionario salió para escuchar sus peticiones.

La dependencia dirigida por Pablo Vázquez añadió: “En ese momento, las personas adoptaron una actitud agresiva y comenzaron a realizar pintas en las instalaciones de la demarcación, además otro grupo de aproximadamente 25 trabajadores arribaron, por lo que se inició una riña”.

Siguió: “Los uniformados a petición de la Dirección de Jurídico y Gobierno de la alcaldía controlaron la situación y detuvieron a una mujer que posiblemente lesionó al empleado del área jurídica de la demarcación”.

Entonces, acusó que una mujer y tres hombres trataron de impedir la detención de la probable implicada, por lo que también fueron detenidos y presentados ante el Ministerio Público de Tlalpan III, no de Xochimilco.

Liberan a cinco jóvenes

Tras la agresión y las detenciones de dos mujeres de 22 y 32 años, así como los hombres de 22, 23 y 58 años, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal.

Entonces, decenas de habitantes se dirigieron a los alrededores del Ministerio Público de la alcaldía Tlalpan y cerraron la circulación vehicular de los alrededores de la avenida La Joya, bajo la exigencia de liberación de los detenidos.

Pronto, la sede ministerial fue rodeada por decenas de policías con escudos y cascos protectores, presuntamente para evitar agresiones contra la sede judicial. En el punto se presentaron algunos empujones entre familiares de los detenidos y los uniformados.

Esta es la respuesta de @martibatres ante la exigencia de que liberen a nuestrxs compañerxs que fueron ilegalmente detenidos y trasladados a un MP lejos del lugar de los hechos. Enviar mas de 50 elementos a resguardar e intimidar. ¿@ClaraBrugadaM es esto lo que continuarás? pic.twitter.com/kswBGnpqVK — Coordinación de Pueblos de Xochimilco. (@CPByCXochimilco) September 6, 2024

Hacia las 20 horas, al menos cinco jóvenes -hombres y mujeres- fueron liberados por los uniformados.

En entrevistas en ForoTV, algunos narraron la agresión de la que fuieron víctimas: “Me agarraron, me detuvieron, me empezaron a golpear, no nos dijeron el motivo de la detención, nos robaron cosas... Me patearon la cara, los policías nos patearon”.