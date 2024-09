Martí Batres rechaza violencia en Xochimilco y pide evitar judicialización

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los conflictos sociales no se pueden resolver con violencia, ni con la judicialización y, para evitar una lectura política por conjeturas sobre los hechos violentos en Xochimilco, se hará una revisión minuciosa, afirmó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.

“Rechazo la violencia, en lo personal, como jefe de gobierno, rechazamos la violencia venga de donde venga y que los problemas sociales se tienen que resolver por la vía del diálogo, eso es lo que pensamos nosotros”, señaló.

El mandatario local se comunicó “con el secretario de gobierno, con el fiscal, con la alcaldesa y les expresé mi opinión. Le pedí al secretario de Gobierno que participara con una visión de diálogo y por otro lado también expresé mi opinión a la alcaldesa de que no es la violencia no puede ser nunca la solución”.

Dijo que al fiscal Ulises Lara le expresó su opinión desde anoche “en el sentido de que los conflictos sociales no deben resolverse por la fuerza ni judicializarse”.

Sobre si habrá sanciones solicitó una reconstrucción minuciosa de los hechos con todo el material que hay “para ver qué fue lo que sucedió minuto a minuto y de ahí que se deslinden las responsabilidades correspondientes. No estamos de acuerdo en que se resuelvan los problemas con violencia. Y tampoco estamos de acuerdo en que se judicialice los problemas y conflictos sociales”.

En torno a un fondo político que podría tener el conflicto, Batres expresó:

“No quisiera yo en este momento dar una lectura política para no incurrir en ninguna especulación, sino que sobre la base de lo que nos informen las diferentes áreas hoy mismo daremos una información y a partir de eso un planteamiento”.

Una vez más expuso la postura. “Aquí ya estoy diciendo: No estamos de acuerdo con la violencia, no estamos de acuerdo con el uso de la fuerza y no estamos de acuerdo en que conflictos sociales se busque resolver judicializándolos”.

Después de esta declaración aseguró que la fiscalía no es un órgano que dependa jerárquicamente del Gobierno capitalino, sino un órgano que tiene una estructura autónoma, su propia administración, pero al participar en el gabinete de seguridad, ahí dan su opinión.

“Pero anoche yo hablé con el fiscal sobre este tema y le expresé mi punto de vista muy claro: No se debe judicializar un conflicto que es de carácter social y se debe resolver por la vía del diálogo”, de nuevo dijo.