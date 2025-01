Integran Comités de Evaluación de aspirantes a jueces locales en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los tres poderes de la Ciudad de México ya integraron su respectivo Comité de Evaluación para calificar la elegibilidad de los aspirantes a jueces y magistrados interesados en participar en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial, que se llevará a cabo el próximo 1 de junio de 2025.

Ayer, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que entre miembros del Comité designado por el ejecutivo se encuentra el abogado Jorge Sánchez Cordero Dávila, hermano de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, también secretaria de Gobernación durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Este Comité lo integran la abogada Mariana Moranchel Pocaterra; la directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses (ENACIF), Zoraida García Castillo; así como Patricia Daniela Lucio Espino, profesora de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Juan Romero Tenorio, exlegislador morenista.

Al dar a conocer los nombres, la mandataria capitalina no mencionó el parentesco de Jorge Sánchez Cordero Dávila con la ex secretaria de Gobernación morenista.

COMITÉ DEL PODER LEGISLATIVO

Mientras Brugada compartió las designaciones, en el Congreso de la Ciudad de México, la Comisión Especial para el Proceso de Selección de Jueces y Magistrados recibió y votó las propuestas para la integración del Comité de Evaluación del poder legislativo.

Durante una sesión ordinaria virtual, los legisladores escucharon las trayectorias de los perfiles propuestos y entonces seleccionaron a cuatro hombres y solo una mujer, a pesar de que ello implica una violación al principio de paridad de género.

La votación se dio a pesar de que hubo diputados de oposición que señalaron no estar familiarizados con algunos de los perfiles que se expusieron.

También cuestionaron la metodología de selección, como fue el caso del emecista Royfid Torres, quien utilizó una de sus participaciones para sentenciar: “Hoy este procedimiento está totalmente fuera de la norma (...) así no son las votaciones en el Congreso, así no son las sesiones, así no son los procedimientos que nos marcan las normas y no hay una justificación para que lo estemos haciendo de esta manera”.

Los integrantes seleccionados son Sandra Araceli Vivanco Morales, encargada de despacho de la Contraloría Interna; Mauricio Augusto Calcaneo Monts, exdirector general de delegaciones y enlace legislativo de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX (CDHCM). Además, se designó a tres egresados de la carrera de derecho en la UNAM, Israel Sandoval Jiménez, Julián Güitrón Fuentevilla y Mario Juárez Ugalde.

Este miércoles, los mencionados ofrecieron una conferencia en la que informaron que el Comité será presidido por Vivanco Morales, en tanto que Mauricio Augusto Calcaneo Monts fungirá como secretario técnico y contará con tres vocales: Israel Sandoval Jiménez, Julián Güitrón Fuentevilla y Mario Juárez Ugalde.

Agregaron que ya cuentan con una ruta de trabajo y un calendario diseñado de acuerdo con los tiempos de la convocatoria, que serán publicados en los próximos días.

COMITÉ DEL PODER JUDICIAL

En una breve tarjeta informativa, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) informó que el Consejo de la Judicatura emitió el acuerdo con el que integró el Comité de Evaluación del Poder Judicial capitalino, para la elección de magistradas, magistrados, juezas y jueces del órgano judicial capitalino, así como de magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.

El Comité del poder judicial se integra por la maestra de derecho en la UNAM, María Graciela León López; la abogada, Guadalupe Margarita Ortiz Blanco; la magistrada, Érika Marlén Zepeda García; el magistrado, Marco Antonio Velasco Arredondo; y la jueza Karina Becerril Chávez.

La formación de los tres Comités de Evaluación mencionados se da en conformidad con el artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México: “Cada Poder integrará un Comité de Evaluación conformado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica, que recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales y seleccionará a las personas mejor evaluadas”.

El próximo 1 de junio de 2025, en la capital “se van a elegir 95 juezas y jueces; 33 magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y además 3 cargos de mujeres y 2 de hombres, para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial”.