Asesinan a mando de la SSC durante intento de asalto en Chalco

José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del Sector Tlatelolco de la SSC, asesinado durante un intento de asalto en Chalco. Foto: X: @PabloVazC

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El jefe del Sector Tlatelolco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), José Jacinto Ponce Alfaro, fue asesinado en un intento de asalto en el municipio de Chalco, Estado de México, confirmó el titular de la dependencia capitalina, Pablo Vázquez.

De acuerdo con el funcionario, la esposa del mando policiaco —también integrante de la SSC— resultó herida y recibe atención médica, mientras que la institución ofreció apoyo jurídico y administrativo a la familia.

Aunque en su cuenta de X Vázquez aseguró que el homicidio “no quedará impune” y que desde las primeras horas se trabaja con la Fiscalía General de Justicia mexiquense y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, no detalló avances inmediatos en la investigación ni posibles líneas sobre la agresión.

En un comunicado, la SSC relató que los hechos ocurrieron la tarde del 30 de septiembre, cuando Ponce Alfaro y su esposa salían de una tienda departamental en la colonia Benito Juárez, donde dos hombres los interceptaron para robarles la motocicleta en la que viajaban; al resistirse, el mando recibió disparos de arma de fuego. Paramédicos de la Cruz Roja certificaron la muerte del jefe policial en el lugar.

Su pareja resultó herida y fue trasladada a un hospital.