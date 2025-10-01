Gobierno de CDMX destinará 100 mdp para damnificados por lluvias en Iztapalapa y Tláhuac

La presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante la mañanera en Palacio Nacional. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de la Ciudad de México destinará 100 millones de pesos en apoyos iniciales para las familias damnificadas por las lluvias de septiembre, que dejaron al menos 3 mil 521 viviendas afectadas en colonias de Iztapalapa y Tláhuac.

Durante su participación en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que los recursos serán utilizados para entregar enseres básicos, colchones, alimentos y kits de limpieza, además de que se activará el seguro contratado por su administración para emergencias de este tipo.

Hasta el momento se tienen registradas 3 mil 521 viviendas afectadas por las lluvias de esta temporada en la capital mexicana, principalmente en colonias de Iztapalapa y Tláhuac, reconoció la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, al advertir que la infraestructura hidráulica quedó rebasada en la zona oriente debido a hundimientos diferenciales y grietas del subsuelo.

La morenista mencionó algunas de las colonias más afectadas, que son Ejército de Oriente Zona Peñón, Unidad Habitacional Vicente Guerrero, pueblo de Santa María Aztahuacán, las colonias Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y La Colmena, en Iztapalapa; así como el barrio de San José y las colonias La Conchita y La Nopalera, en Tláhuac.

También aseguró que el gobierno capitalino desplegó 4 mil 500 servidores públicos –tanto de la CDMX como del Gobierno Federal– y logró desalojar 90% del agua acumulada en las primeras 24 horas. Sin embargo, las inundaciones alcanzaron hasta 1.5 metros de altura en algunas zonas y provocaron pérdidas de enseres básicos como camas, estufas y refrigeradores.

Ante la presencia de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, Brugada reconoció que los problemas estructurales en la zona oriente requieren obras de gran escala y carácter metropolitano. Entre los proyectos contemplados, mencionó trabajos en La Concordia y La Paz, así como en La Colmena y Ermita Zaragoza, en los límites con el municipio de Nezahualcóyotl, en la entidad mexiquense. “Todavía no termina la temporada de lluvias, pero tenemos 50 obras pendientes con una inversión de 4 mil 364 millones de pesos”, afirmó.