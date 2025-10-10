Brugada encabeza construcción de Hospital de la Policía de la Ciudad de México

Brugada encabeza construcción Hospital de la Policía de la Ciudad de México. Foto: X: @ClaraBrugadaM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este jueves 9 de octubre, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, puso en marcha la demolición de un predio en la colonia Jardín Balbuena, de la alcaldía Venustiano Carranza, donde se construirá el Hospital de la Policía de la Ciudad de México.

La obra, detalló la mandataria morenista, se desarrollará entre 2025 y 2026, con la intención de atender a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), al Heroico Cuerpo de Bomberos y al personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX).

Según explicó, el proyecto responde a una “deuda histórica” con las fuerzas de seguridad y es uno de sus compromisos para su primer año de gestión –el cual concluyó hace cuatro días–.

Entre octubre y diciembre de este año se realizarán los estudios de mecánica de suelos, levantamientos técnicos y el diseño estructural del edificio, que contará con cuatro niveles, áreas de consulta externa, quirófanos, laboratorio clínico y estacionamiento.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, señaló que el hospital busca complementar los servicios de salud y bienestar de los policías, incluyendo atención médica, ginecología, ortopedia, nutrición y psicología.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, indicó que esta construcción forma parte de un programa para edificar tres nuevos hospitales en la capital y que los trabajos preliminares de demolición finalizarán entre julio y agosto de 2026.

El predio elegido pertenece a la SSC y se encontraba en desuso. Brugada destacó que el hospital será “céntrico y accesible”, con la intención de atender a todo el personal de seguridad de la ciudad. A la ceremonia asistieron la titular de la Secretaría de Salud, Nadine Gasman Zylbermann; la fiscal general, Bertha Alcalde Luján; y el director del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, entre otros funcionarios.

Si bien la obra representa un avance en la infraestructura para la atención médica del personal de seguridad, la administración no detalló el presupuesto asignado ni los mecanismos de supervisión independientes que garanticen su cumplimiento en los plazos anunciados.

