Congreso capitalino ratifica a Ricardo Cuautle Rangel como contralor general del TSJCDMX

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- El Congreso de la Ciudad de MÃ©xico ratificÃ³ a Ricardo Cuautle Rangel en el cargo de contralor general del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de MÃ©xico (TSJCDMX).

Lo anterior se dio tras un proceso de evaluaciÃ³n llevado a cabo por las Comisiones Unidas de AdministraciÃ³n y ProcuraciÃ³n de Justicia y de Transparencia, ProtecciÃ³n de Datos Personales y Combate a la CorrupciÃ³n.

Este jueves 9 de octubre, Cuautle Rangel rindiÃ³ protesta ante el pleno legislativo y asumirÃ¡ funciones clave en la supervisiÃ³n del manejo de recursos y en el combate a la corrupciÃ³n dentro del TSJCDMX, cargo que ocuparÃ¡ hasta el 1 de septiembre de 2027.

Durante la sesiÃ³n, el diputado morenista, Alberto MartÃ­nez Urincho, presidente de la ComisiÃ³n de AdministraciÃ³n y ProcuraciÃ³n de Justicia, destacÃ³ que la corrupciÃ³n tiene efectos en la economÃ­a, la estabilidad polÃ­tica, la seguridad y el desarrollo sostenible, y que repercute de manera mÃ¡s intensa en los sectores vulnerables. MartÃ­nez Urincho seÃ±alÃ³ que la corrupciÃ³n se manifiesta mediante sobornos, influencias indebidas y malversaciÃ³n de fondos, e hizo un llamado a la participaciÃ³n de Ã³rganos estatales y de la ciudadanÃ­a para garantizar la correcta administraciÃ³n de los recursos pÃºblicos.

El legislador subrayÃ³ que la funciÃ³n del contralor serÃ¡ determinante para supervisar que los recursos del TSJCDMX se utilicen conforme a la ley, los planes y los programas establecidos.

A la toma de protesta asistiÃ³ el presidente del TSJCDMX, Rafael Guerra, quien destacÃ³ la relevancia del cargo para la operaciÃ³n institucional del tribunal.