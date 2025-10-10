Dan seis años de prisión a trabajador de primaria por agredir sexualmente a una menor de edad. Foto: X: @FAHHdeporte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal sentenció a seis años de prisión a Manuel Mota Arteaga por agredir sexualmente a una menor de edad al interior de la escuela primaria “Arturo Rosenblueth”, ubicada en la colonia Lomas de Zaragoza en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Desde el año 2022 la Fiscalía General de la República (FGR) inició carpeta de investigación contra el exservidor público, quien ahora fue declarado culpable de pederastia agravada cometido en ejercicio de su encargo.

A través de un procedimiento abreviado el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, impuso al sentenciado seis años de prisión, el pago de la reparación del daño, lo inhabilitó para ocupar un cargo público durante el tiempo que permanezca en la cárcel y a emitir una disculpa pública.

También recibirá una amonestación pública y el juez ordenó suspender sus derechos políticos y civiles.