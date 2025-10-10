ISSSTE cede predios para construcción de obras de infraestructura y proyectos sociales en CDMX

Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dirigido por Martí Batres Guadarrama, inició el proceso de cesión de derechos sobre cuatro predios en la Ciudad de México, con fines de infraestructura, regularización territorial y proyectos sociales.

En un comunicado, el Instituto informó que uno de los terrenos, contiguo a la Clínica de Medicina Familiar “Fuentes Brotantes”, se destinará a la construcción de una estación de la Línea 4 del Cablebús, en la alcaldía Tlalpan. Otro predio, denominado “Framboyanes”, se prevé que funcione como un área de beneficio ambiental.

Un tercer terreno, ubicado en Bosques de Tepeximilpa, también en Tlalpan, se empleará para apoyar procesos de regularización territorial, mientras que un cuarto espacio, en la zona donde se encontraba la Estancia de Bienestar y Desarrollo Social (EBDI) número 96, se destinará a proyectos culturales y sociales tras el traslado de la sede original luego del sismo de 2017.

Aunque el ISSSTE enfatiza que estas acciones reflejan su compromiso con los habitantes de la capital, los procesos de cesión y el uso final de los terrenos serán sujetos de seguimiento público, dado que implican coordinación con autoridades locales y afectan tanto infraestructura urbana como espacios comunitarios.