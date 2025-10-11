Detienen a mujer en posesión de subametralladora y 30 kilos de marihuana en la Morelos. Foto: SSC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una mujer, de 34 años, en posesión de una subametralladora y 30 kilos de marihuana fue detenida por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) en la colonia Morelos.

De acuerdo a un comunicado de la SSC-CDMX, durante un recorrido de rutina en la colonia Morelos, al llegar a la calle de Alfarería, policías de la dependencia “observaron a una mujer que tenía en sus manos un arma de fuego tipo subametralladora”.

La información oficial sostiene que los uniformados “le marcaron el alto” a la mujer, quien corrió en busca de refugiarse en una unidad habitacional, donde ingresaron los agentes policiales.

Al señalar que la mujer mantenía el arma en sus manos, el comunicado señaló que la mujer fue alcanzada cuando intentaba ingresar a una vivienda donde tenía “una bolsa color negro en al que había 30 paquetes confeccionados con playo transparente y cina canela, con un peso aproximado de 30 kilogramos de aparente marihuana, además del arma de fuego tipo subametralladora”.

Según la dependencia, la mujer intentó sobornar a los uniformados ofreciéndoles dinero en efectivo, “para tratar de evitar su detención y traslado ante las autoridades, lo que fue rechazado e informado al Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación”.

La SSC indicó que, tras ser detenida en flagrancia, la mujer fue “informada de sus derechos constitucionales, y junto con lo asegurado, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica y realizará las investigaciones del caso”.