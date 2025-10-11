FGJCDMX responsabiliza a conductor de pipa por explosión en Puente de la Concordia

La fiscal de la CDMX en conferencia de prensa sobre la explosión por una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) atribuyó la responsabilidad de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa al conductor del vehículo, quien falleció tras el incidente ocurrido el pasado 10 de septiembre, a la altura del Puente de la Concordia.

Este viernes, a un mes de la tragedia que cobró la vida de 31 personas, la titular de la Fiscalía Capitalina, Bertha Alcalde, describió la actuación del chofer, Fernando Soto:

“Perdió el control, el golpe provocó una hendidura en el tanque, que se expandió rápidamente, que culminó en un incendio que afectó a personas, viviendas a varios cientos metros a la redonda”.

La titular del organismo precisó que el conductor manejaba 4 kilómetros por arriba del límite establecido de velocidad, y así tomó la curva donde ocurrió la explosión.

Estuvo acompañada por especialistas como Eduardo Garduño, perito en hechos de tránsito terrestre, quien afirmó: “La falta de pericia o habilidad por parte del conductor del tractocamión para mantener el vehículo dentro de su carril de circulación, lo que provocó el contacto con las estructuras que delimitan la vía”.

De acuerdo con la narrativa de la FGJCDMX, Soto Mungia, además, manejó por más de 16 horas antes del siniestro, lo que infringe la norma establecida en 14 horas límite.

El conductor llevaba un año y cuatro meses trabajando para la empresa operadora de la pipa y falleció el 16 de septiembre, luego de estar internado por una semana a causa de las heridas que le ocasionó el incidente.

Por ello, no podrá apelar la información revelada a medios por la Fiscalía local, que también lo acusó de haber registrado tres excesos de velocidad antes de la explosión.

La dependencia negó de manera contundente que el estado de la vialidad, las afectaciones por lluvias o las condiciones atmosféricas hayan influido en la pérdida de control del vehículo; en particular, insistió en que las condiciones de la carpeta asfáltica eran adecuadas.

Con lo anterior, confirmó el deslindamiento de responsabilidades del Gobierno capitalino, a cargo de la morenista, Clara Brugada.

La Fiscalía capitalina reveló la información el viernes 10 de octubre, a pesar de que reservó por tres años los datos relacionados con la explosión, bajo el argumento de que así debe de ser con todas las carpetas de investigación, según lo establece la ley.