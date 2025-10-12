Alessandra Rojo de la Vega denuncia agresión antes de entrar al informe de Brugada (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc e integrante de la alianza opositora, denunció que fue agredida físicamente por personal del Congreso de la Ciudad de México antes de ingresar al primer informe de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En un video publicado en su cuenta de X, la alcaldesa relató que llegó al Congreso “al mismo tiempo que Clara Brugada” y fue recibida por vecinas y vecinos con quienes se tomó fotos y agradeció su apoyo.

Sin embargo, aseguró que cuando intentó seguir a la comitiva oficial, su avance fue bloqueado: “Su seguridad, sus funcionarios, me bloquearon el paso. Decidí esperar pacientemente, a mucha distancia, hicieron una valla”.

Al intentar avanzar de nuevo, dijo que fue agredida por una mujer que trabaja en la oficialía mayor del Congreso local: “Me empujó y golpeó así como a la mujer que iba conmigo, que aparte se le cayó todo el café”.

Al cuestionar la actitud de la mujer, esta respondió que Rojo de la Vega había llegado tarde y añadió: “Cuando seas jefa de Gobierno haces lo que tú quieras”, frase que la alcaldesa calificó como “sumamente peligrosa”.

“¿De qué se trata esto?”

Rojo de la Vega consideró que el hecho no era un ataque personal, sino una afectación a la ciudadanía que representa: “Primero no me estaban agrediendo a mí como persona, agredieron a cada vecina y vecino que represento, a quienes me dieron su confianza”.

Sobre la función pública y el uso del poder, la alcaldesa dijo: “Ser funcionaria pública no es un pase libre para violentar a nadie, al contrario, tenemos la obligación de servir con respeto, humildad y legalidad”.

Además, cuestionó la normalización del abuso institucional: “¿De qué se trata esto? ¿De un concurso de poder o de un servicio público? ¿En qué momento se volvió normal que quien trabaja para la ciudadanía cree que puede insultar, empujar, agredir a otra persona solo porque tiene un cargo?”

Así entienden ellos la “democracia”: quien piensa distinto, estorba.



Así entienden ellos la "democracia": quien piensa distinto, estorba.

Pues aquí estamos, de pie.

Rojo de la Vega también calificó la agresión como un hecho institucional grave: “Lo que pasó hoy no es un hecho menor, es inaceptable; que el personal del protocolo de un informe sea un grupo de choque, es inaceptable que se normalice el abuso en las instituciones”.

A pesar de la agresión, aseguró que permaneció en el acto para escuchar el informe completo de la jefa de Gobierno: “A pesar de todo me quedé escuchando muy atenta hasta la última palabra de la jefa de Gobierno, porque se lo merecen nuestras vecinas y vecinos, tener la información”.