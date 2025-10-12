Brugada destaca a Sheinbaum como “aliada” para gobernar la Ciudad de México

Marath Bolaños (der.) acudió en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum al informe de Clara Brugada. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El primer informe de Clara Brugada como jefa de Gobierno estuvo enmarcado en un reconocimiento a los logros de su antecesora, la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, mientras la representación del ejecutivo federal corrió únicamente a cargo del secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños.

Fue notoria la ausencia de funcionarios de mayor jerarquía como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, o la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, este domingo 12 de octubre en el Congreso de la Ciudad de México, donde Brugada ofreció su primer informe de rendición de cuentas al frente de la capital.

En su discurso, la ex alcaldesa de Iztapalapa reconoció la gestión de Sheinbaum como jefa de Gobierno, destacando la reducción de la pobreza, el refuerzo a la seguridad y el impulso a la electromovilidad y la educación superior durante su mandato.

También reconoció la labor del actual director del ISSTE, Martí Batres, en el periodo que fungió como jefe de Gobierno sustituto.

“Quiero decir desde este Congreso, decirle a la presidenta, que tenemos a la mejor aliada para gobernar esta Ciudad de México y que aquí no hay diferencia de gobiernos en cuanto a proyecto”, dijo Brugada para insistir en que no existen diferencias entre los gobiernos federal y local y en que ambos comparten un “solo proyecto de transformación”.

“Recibimos una ciudad en marcha y la esperanza viva, una ciudad que se desarrolló bajo el liderazgo y la visión de la doctora Claudia Sheinbaum, a quien le mandamos un fuerte aplauso desde este Congreso de la Ciudad de México”, afirmó.