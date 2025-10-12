Esto dijo Brugada en su informe sobre el asesinato de sus colaboradores Ximena Guzmán y José Muñoz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su primer informe de Gobierno, Clara Brugada habló en el pleno del Congreso de la Ciudad de México sobre el doble homicidio de dos de sus colaboradores más cercanos, Ximena Guzmán y José Muñoz, como uno de los momentos más difíciles de su vida.

Guzmán y Muñoz fueron asesinados el pasado 20 de mayo, durante un ataque perpetrado sobre la calzada de Tlalpan que evidenció un alto grado de planeación y cimbró la administración de la dirigente local, apenas seis meses después de que asumió la jefatura de Gobierno.

A cinco meses de lo ocurrido, Brugada habló sobre la pérdida de sus colaboradores durante su primer discurso de rendición de cuentas: “Estimadas legisladoras y legisladores, este año viví uno de los momentos más difíciles de mi vida, cuando fui informada del ataque y del lamentable fallecimiento de mis compañeros Ximena y Pepe”.

Aunque su discurso no incluyó detalles sobre los autores materiales —que aún no han sido identificados por las autoridades—, la morenista dijo: “Como en todos los delitos de nuestra ciudad, la investigación avanza y hay personas detenidas, habrá justicia y no habrá impunidad”.

Se refirió a las 13 personas que fueron detenidas por el doble homicidio el pasado 20 de agosto, en un operativo coordinado entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Federal.

Y agregó: “El recuerdo de ellos nos acompaña y nos inspira cada dia para continuar con la transformación y hacer realidad todas las utopías posibles que ellos siempre soñaron”.

Ximena Guzmán era secretaria particular de Clara Brugada desde septiembre de 2023, tenía bajo su responsabilidad la agenda diaria y coordinaba sus citas; mientras que José Muñoz, asesor de confianza, analizaba información clave y redactaba sus discursos, tareas de alta responsabilidad.

