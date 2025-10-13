Balacera en fiesta patronal de Tláhuac deja tres muertos y cinco heridos

Policía de la SSC acudió al domicilio donde se registró la balacera en Tláhuac. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tres personas murieron y cinco más resultaron heridas durante una riña ocurrida la noche del domingo en una festividad religiosa en el Pueblo de San Francisco Tlaltenco, en la alcaldía Tláhuac, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Según la dependencia, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente alertaron a policías en campo sobre disparos en la calle Miguel Hidalgo, esquina con Jerusalén. Al llegar, los uniformados encontraron a cinco personas con manchas de sangre en distintas partes del cuerpo, por lo que solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

*DECESO DE PERSONAS POR PROBABLES DISPAROS CON ARMA DE FUEGO EN LA FIESTA DEL PUEBLO DE SAN FRANCISCO TLALTENCO*



*Fecha:* Lunes 13 de Octubre de 2025

*Entidad:* Ciudad de México

*Alcaldía:* Tláhuac

*Domicilio:* Cerrada Jerusalén

*No. Ext:* 04

*Entre Calles;* Miguel Hidalgo… pic.twitter.com/wxQx2hjsbu — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) October 13, 2025

Paramédicos de Protección Civil confirmaron la muerte de tres hombres, de 42, 30 y 23 años, por heridas de arma de fuego, y trasladaron a dos más a un hospital para su atención. Además, otras tres personas ingresaron por sus propios medios a distintos centros de salud de la zona.

De acuerdo con el parte informativo, el ataque ocurrió tras una discusión dentro de un domicilio donde se realizaba un festejo religioso. Durante la riña, una persona sacó un arma de fuego y realizó las detonaciones.

La SSC precisó que se dio aviso al agente del Ministerio Público y que se revisan las cámaras de videovigilancia de la zona para ubicar a los responsables, pero no precisó si hubo detenidos ni si había presencia policial previa en el lugar, pese a tratarse de una celebración patronal.