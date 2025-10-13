Balean al abogado David Cohen afuera de las oficinas del Poder Judicial de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por segunda ocasión un hombre fue baleado afuera de las oficinas del Poder Judicial de la Ciudad de México en la llamada Ciudad Judicial en la colonia Doctores; el agresor también resultó herido, por lo que ambos fueron trasladados al hospital.

Esta tarde, minutos antes de las 17:00 horas un hombre de aproximadamente 40 años fue atacado con un arma de fuego en la escalinata del edificio marcado con el número 119 de la Avenida Niños Héroes, alcaldía Cuauhtémoc.

La víctima, identificada como David Cohen, quien labora como abogado, recibió un impacto de bala en el cráneo por lo que fue atendido por personal del Poder Judicial capitalino mientras llegaba la ambulancia para su traslado.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México (SSC), el agresor intentó huir del lugar, pero las autoridades lograron su detención.

“Un elemento de la Policía de Investigación que transitaba por la zona y que se percató de lo ocurrido, repelió la agresión, lo que provocó que el probable responsable resultara herido, por lo que, bajo resguardo policial, fue trasladado a un nosocomio”, indicó la dependencia capitalina.

Personal de la Policía de Investigación (PDI) aseguró una motocicleta en la que supuestamente viajaba el agresor cuya edad se presume es de 17 años, así como el arma que utilizó.

“Se dio parte al agente del Ministerio Público, mientras que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para las investigaciones del caso”, agregó la Secretaría. Esta es la segunda ocasión que balean a una persona afuera del mismo edificio del tribunal local pues en abril de este año, un trabajador administrativo de la institución fue atacado por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta.