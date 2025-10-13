Brugada enviará personal y maquinaria para apoyar a Veracruz tras lluvias e inundaciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que la capital del país enviará un contingente de 136 servidores públicos y 125 equipos especializados a los municipios de Poza Rica y Álamo, Veracruz, para apoyar en las labores de atención tras las afectaciones por las lluvias recientes.

La mandataria local detalló que además se instalarán 32 centros de acopio distribuidos en las 16 alcaldías para recolectar insumos de ayuda para los afectados, según precisó, esta estrategia se realiza de manera coordinada entre el gobierno de la capital, autoridades federales y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.

En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada señaló que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) encabezará el operativo en Veracruz, con la titular Myriam Urzúa Venegas al frente del despliegue.

Los equipos se distribuirán en dos frentes: uno en Poza Rica y otro en Álamo.

La jefa de Gobierno indicó que el personal permanecerá al menos 10 días, realizando labores de instalación, evaluación y apoyo, y que la operación podría reforzarse o prolongarse de acuerdo con la situación en campo.

La participación del Gobierno capitalino incluye a la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, bajo la supervisión de la Contraloría General.

Equipos y personal desplegado

El titular de Segiagua, Mario Esparza Hernández, informó que se trasladarán 56 equipos especializados, entre los que se incluyen:

20 unidades hidroneumáticas tipo Vactor, para desazolve y saneamiento urbano.

2 equipos de bombeo móvil Hércules, con capacidad de 600 litros por segundo cada uno.

2 bombas de emergencia de 150 litros por segundo.

6 camionetas de apoyo y 23 pipas de agua potable (20 con 10 mil litros y 3 con 20 mil litros).

El personal de Segiagua que acompañará la operación asciende a 91 personas, entre técnicos, operadores, mecánicos y supervisores, incluidos:

27 operadores.

29 ayudantes de operación.

2 mecánicos.

1 electricista.

3 supervisores generales.

2 supervisores de pipas.

1 coordinador general.

Por parte de la SOBSE, el titular Raúl Basulto Luviano informó que se trasladarán:

6 retroexcavadoras.

10 camiones de volteo de 32 metros cúbicos.

5 bombas de 60 caballos de fuerza.

40 motobombas.

6 camionetas de 3.5 toneladas.

2 camionetas adicionales para transporte de personal?

En este caso, la participación de la SOBSE incluye 31 personas, y se contempla sumar más colaboradores si la situación lo requiere.

Convocatoria ciudadana y logística de acopio

La Ciudad de México instalará 32 centros de acopio, distribuidos en las 16 alcaldías, para que la ciudadanía pueda aportar insumos destinados a la población afectada. Algunos puntos se ubican en el Zócalo, el Monumento a la Revolución, el Parque Lázaro Cárdenas y la Central de Abasto, con horario de 10:00 a 18:00 horas.

Tres de los centros de acopio estarán en Álvaro Obregón, uno en Azcapotzalco, tres en Benito Juárez, tres en Coyoacán, cuatro en Cuauhtémoc, uno en Cuajimalpa, cuatro en Gustavo A. Madero, dos en Iztacalco, nueve en Iztapalapa, uno en La Magdalena Contreras, dos en Miguel Hidalgo, uno en Milpa Alta, uno en Tláhuac, dos en Tlalpan, dos en Venustiano Carranza y uno en Xochimilco. Los insumos solicitados incluyen:

Alimentos: agua embotellada, atún, sopa, arroz, frijol, leche en polvo, aceite, café en polvo, azúcar.?

Artículos de higiene: toallas sanitarias, pañales, jabón, papel higiénico, pasta y cepillo dental.?

Medicamentos: paracetamol, ibuprofeno, antidiarreicos, vendas, algodón, gasas, alcohol.?

Otros: croquetas para animales, cobertores e impermeables.? El personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o de la Secretaría de Marina (SEMAR) estará en cada centro para garantizar la recepción de los insumos, y la Contraloría General, encabezada por Nashieli Ramírez Hernández, supervisará la transparencia en la entrega y distribución de los recursos.

Coordinación y alcance

Brugada Molina enfatizó que el envío se realiza en el marco de la coordinación federal y con otras entidades afectadas por las lluvias, incluyendo San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro y Puebla, además de Veracruz. Subrayó que la estrategia busca concentrar esfuerzos en los lugares donde los recursos son más necesarios y evitar que la acción de apoyo se disperse sin control.