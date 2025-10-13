Endurecen sanciones para pipas de gas que violen reglamento en la CDMX

Panorámica de la zona 0 de la volcadura de pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa. Foto: @ClaraBrugadaM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un mes de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, ubicado en Iztapalapa, el Gobierno de la Ciudad de México ya publicó modificaciones al Reglamento de Tránsito local que establecen límites de velocidad más estrictos y multas más altas para los vehículos que transporten sustancias tóxicas o peligrosas.

El decreto, publicado en la edición BIS de la Gaceta Oficial el 10 de octubre y vigente desde el 11 de octubre, reformó el artículo 9, fracción VIII, para establecer un límite máximo de 30 kilómetros por hora en cualquier vía de la capital para este tipo de vehículos.

La infracción a este límite podrá ser sancionada con hasta 33 mil 942 pesos, según la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Asimismo, el artículo 26 del reglamento se reformó para prohibir la circulación de estos vehículos por vías de acceso controlado, con multas que podrían alcanzar 67 mil 844 pesos.

Además, las reformas incrementan hasta 10 veces el monto de las sanciones previstas en el artículo 27, que regulan itinerarios, paradas y señalización de los vehículos que transportan sustancias peligrosas. La multa por incumplir estas disposiciones pasó de un máximo de 6 mil 781 pesos a 45 mil 256 pesos.

Estas modificaciones se presentan como una medida de seguridad vial tras la tragedia de Iztapalapa, que dejó un saldo de 31 fallecidos y más de 53 personas lesionadas, aunque aún no se detallan mecanismos de inspección o supervisión para garantizar que los transportistas cumplan con las nuevas obligaciones.