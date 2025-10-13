Exhiben en redes imágenes de Sergio Mayer aparentemente dormido en el informe de Brugada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En redes sociales comenzaron a circular fotografías que muestran al diputado morenista, Sergio Mayer, aparentemente dormido durante el primer informe de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, este domingo 12 de octubre.

El legislador federal se presentó en el Congreso de la Ciudad de México para acompañar a Brugada en el primer ejercicio de rendición de cuentas en lo que va de su administración.

Ya dentro del recinto legislativo, durante el discurso de la dirigente local, fue captado en fotografías donde parece estar dormido o con la cabeza recargada hacia adelante, con los lentes colocados sobre un barandal frente a él.

La escena destaca por el contraste entre la actitud seria y formal del entorno, con el gesto de Mayer, por lo que en X usuarios se pronunciaron al respecto:

Máximo Allende (@maximoam_): “Trasciende foto donde Sergio Mayer, diputado plurinominal, se habría quedado dormido durante el Primer Informe de Gobierno de la Jefa, Clara Brugada, otro ejemplo de por qué los pluris deben ser suprimidos con la Reforma Electoral”

Raul Gutierrez (@raulgtzoficial): “No es ningún secreto a voces que muchos diputados, senadores y políticos suelen aburrirse… ¡y hasta quedarse dormidos! En esta ocasión, el morenista Sergio Mayer no fue la excepción”.

Impudor Político (@ImpudorPolitico): “Me caga pagarle al ignorante diputado de Morena Sergio Mayer para que se la pase de Reality en Reality opinando, pero no lo culpo por haberse quedado dormido durante el primer informe de MENTIRAS de la morenista Clara Brugada”.

El funcionario y actor de televisión, que recientemente ha sido criticado en redes sociales por sus frecuentes participaciones en el reality show “La Casa de los Famosos”, reaccionó a las fotografías; sin embargo, no negó haberse dormido durante la sesión solemne del Congreso local: “¡Increíble hasta donde llega tu estupidez con tal de dar nota!”.

Incluso, en X respondió directamente a la periodista Lourdes Mendoza: “Por eso no pasa de columnista estimada. ¿Pretendes venderte como periodista seria? ¿Con estas “notas” qué medio te va a tomar en serio? Aunque te veo futuro en TVNotas”.