Fiscalía de la CDMX corrige: Abogado atacado en Poder Judicial está grave, no muerto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la Ciudad de México (FGJCDMX) difundió por error que el abogado atacado esta tarde afuera de los juzgados capitalinos falleció y precisó que se encuentra grave y está siendo intervenido quirúrgicamente.

Luego del ataque, la FGJCDMX informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio y puso a disposición del ministerio público a Héctor “N”, único detenido como probable responsable de la agresión contra el abogado identificado como David Cohen, quien supuestamente habría perdido la vida por el balazo que recibió en la cabeza.

Sin embargo, horas después dio a conocer que en realidad el abogado no ha fallecido sino que se encuentra grave en un hospital de la CDMX.

”Derivado de la actualización en la información médica disponible, la víctima del evento ocurrido esta tarde en las

inmediaciones de Ciudad Judicial no ha fallecido, como se indicó en una primera versión difundida de manera preliminar.

“De acuerdo con los reportes más recientes del personal médico que atiende al lesionado, la persona se encuentra en estado muy grave y actualmente está siendo intervenida quirúrgicamente en un hospital de la Ciudad de México”, indicó el organismo encabezado por Bertha Alcalde.

Proceso informó que los hechos ocurrieron esta tarde afuera del edificio ubicado en Avenida Niños Héroes número 119 en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc en la llamada Ciudad Judicial.

El abogado identificado caminaba por la zona cuando el agresor, que viajaba en una motocicleta, le disparó en la cabeza.