La UNAM y el IPN abren centros de acopio para afectados por lluvias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras las fuertes lluvias del 10 de octubre, que provocaron daños en varias entidades, incluidos Hidalgo, Puebla y Veracruz, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrieron centros de acopio para apoyar a las personas damnificadas.

En su cuenta de X, la UNAM difundió una convocatoria en la que informó que habilitó un centro de acopio en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario, en Coyoacán, con horario de 10:00 a 18:00 horas, donde se reciben diversos productos y herramientas adicionales.

Entre los artículos solicitados se encuentran: Agua embotellada, alimentos enlatados, objetos para higiene personal, ropa de bebe, insumos para primeros auxilios, artículos de baño y herramientas de mano.

A partir del 13 de octubre, la UNAM abre un centro de acopio en el #EOU para apoyar a las comunidades afectadas por las lluvias. Consulta detalles aquí. ?? pic.twitter.com/O0GVnoOzlS — UNAM (@UNAM_MX) October 13, 2025

De la misma manera, en un comunicado difundido en redes sociales, el IPN hizo un llamado a “toda la comunidad para solidarizarse con nuestros hermanos de la Sierra Norte de Puebla y Poza Rica, Veracruz, afectados por las lluvias”.

Los centros habilitados por dicha casa de estudios incluyen los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) y las Unidades Profesionales Interdisciplinarias (UIP), donde se recibirán donaciones de alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, ropa de bebé, insumos de primeros auxilios, herramientas como picos, palas y carretillas, así como alimento para mascotas.

El IPN también estableció dos centros específicos en la Ciudad de México, los cuales tendrán un horario de recepción establecido de 09:00 a 18:00 horas a partir de este lunes 13 de octubre:

Dirección de Incubación de Empresas Tecnológicas (DIET) del Casco de Santo Tomás, ubicada en calle Manuel Carpio, entre Avenida de los Maestros y Circuito Interior, colonia Agricultura, alcaldía Miguel Hidalgo.

Secretaría de Innovación e Integración Social (SIIS), en la esquina de Av. Juan de Dios Bátiz y Luis Enrique Erro, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.