Murió el abogado atacado a balazos afuera del Poder Judicial de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El abogado atacado esta tarde afuera del Poder Judicial de la Ciudad de México en la colonia Doctores, falleció a causa del balazo que recibió en la cabeza por lo que la Fiscalía capitalina investiga el caso como homicidio.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGCJDMX) el detenido por estos hechos fue identificado con el nombre de Héctor “N” quien al momento de su detención afirmó tener 17 años pero, según el organismo, ya está acreditado que tiene 18 años.

Proceso informó que los hechos ocurrieron esta tarde afuera del edificio ubicado en Avenida Niños Héroes número 119 en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc en la llamada Ciudad Judicial.

La víctima, un abogado de 45 años identificado como David Cohen, caminaba por la zona cuando el agresor, que viajaba en una motocicleta, le disparó en la cabeza provocándole la muerte.

Posteriormente, un agente de la Policía de Investigación (PDI) repelió la agresión y lesionó al probable responsable en un brazo.

“Tras su detención, fueron aseguradas un arma de fuego y una motocicleta sin placas, posiblemente relacionadas con los hechos”, indicó la FGJCDMX.

Una vez que fue acreditada la mayoría de edad del detenido, este fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación del Delito de Homicidio de la Fiscalía capitalina que mantiene una investigación abierta sobre lo ocurrido.