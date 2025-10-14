Asesino de David Cohen declaró que cobraría 50 mil pesos después del “jale”; fue detenido y sin paga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El asesino del abogado, David Cohen Sacal dijo a las autoridades -en sus primeras declaraciones- que asesinó al litigante y no cobró los 50 mil pesos que le ofrecieron, pues el trato era que le pagarían después del “jale”, sin embargo, fue herido y detenido por un elemento de la Policía de Investigación; ahora las autoridades esperan a que se recupere de la herida para luego procesarlo por homicidio doloso.

El agresor, identificado como Héctor Hernández Escartín de 18 años, detalló a las autoridades que llegó a las inmediaciones de la Ciudad Judicial con un “amigo” en motocicleta, éste le dio el arma y le prometió el pago luego de asesinar al abogado; lo esperó casi media hora en el lugar y una vez que el litigante salió de los juzgados lo “pusieron”, luego de eso se acercó y le disparó a corta distancia en la cabeza.

Refirió que es originario de Tepito y que en ocasiones trabaja vendiendo diversos productos en la demarcación; ahí lo contactaron y le prometieron ganarse el dinero a cambio del trabajo. Refirió también desconocer que el abogado era “importante” y también dijo desconocer el móvil o el por qué querían matar al abogado, David Cohen Sacal.

Las declaraciones del sicario son tomadas con reservas por las autoridades, ya que en primera instancia intentó engañarlos asegurando que era menor de edad, al revisar su historial criminal encontraron que ha sido detenido en al menos dos ocasiones por robo y venta de drogas, pero de momento no lo han podido ligar con una organización criminal.

El abogado David Cohen Sacal fue atacado a tiros la tarde de ayer cuando salía de una audiencia de las Salas Penales del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJ-CDMX), en Ciudad Judicial de la Ciudad de México; el litigante quedó mal herido con un balazo en la sien, a la media noche la Fiscalía Capitalina reportó su muerte luego de dos intervenciones quirúrgicas.

La mecánica de la agresión deja ver que se trató de un ataque directo en la que el tirador le disparó sin discusión o reclamo de por medio, descartando las autoridades como móvil el robo o intento de secuestro, el sospechoso no opuso resistencia en su detención y se entregó, se cree que en la misma zona otra persona lo esperaba en una motocicleta para escapar, pero de momento se desconoce el paradero de su cómplice.

Héctor Hernández Escartín, luego de ser detenido, se dijo menor de edad para evadir la acción de la justicia, sin embargo, luego se comprobó que ya tiene 18 años, por lo que fue trasladado a la Fiscalía de Homicidios, donde se dará seguimiento a las investigaciones por este crimen. Sobre este hecho la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los hechos ocurrieron en avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

¿Quién era el abogado asesinado a balazos en las inmediaciones de Ciudad Judicial?

La víctima de un atentado armado que se registró la tarde del lunes afuera de la llamada Ciudad Judicial fue identificado de manera oficial como David Cohen Sacal, era abogado de profesión y conocido en el ámbito jurídico por los casos de alto impacto que llevaba.

Cohen era especialista en áreas como:

Litigio en el Área Civil y Mercantil

Juicios de Amparo y Acciones de Inconstitucionalidad

Litigio en Materia Administrativa

Concursos Mercantiles

Asesoría Corporativa (Sociedades Mercantiles y Contratos)

Asesoría Condominal

Representó a clientes de alto perfil

El abogado David Cohen Sacal llevó casos como el proceso del exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, Billy Álvarez. También representó al fundador y exdirector general de Pinfra, una de las principales operadoras de concesiones carreteras en México, David Peñaloza Sandoval, y a su hijo.

¿Cómo ocurrió el ataque contra el abogado?

Un elemento de la Policía de Investigación (PDI) que transitaba por la zona de Ciudad Judicial se percató de lo ocurrido, repelió la agresión lo que provocó que el probable responsable resultara herido, detenido y trasladado a un hospital.