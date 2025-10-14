Detienen en la Álvaro Obregón a presunto integrante del grupo criminal “Los Malcriados 3AD”. Foto: SSC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sebastián “N”, presunto integrante del grupo delictivo Los Malcriados 3AD, fue detenido este martes 14 de octubre por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Álvaro Obregón.

La dependencia encabezada por Pablo Vázquez indicó que el presunto integrante del grupo delictivo dedicado a narcomenudeo, extorsión, robo y homicidio, fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa, girada por un juez de control del Sistema Procesal Acusatorio.

En un comunicado, la SSC precisó que la captura fue resultado de trabajos de investigación enfocados en la identificación de generadores de violencia en la capital. Los agentes ubicaron al presunto implicado en la colonia Olivar del Conde, donde opera la célula delictiva mencionada.

Tras implementar vigilancias discretas en la zona, los elementos localizaron al sospechoso sobre la Calle 5 y confirmaron que coincidía con las características del individuo investigado. Posteriormente, le notificaron la orden judicial en su contra y procedieron a su traslado a un centro penitenciario al norte de la Ciudad de México, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

El detenido, de 28 años, fue trasladado ante la autoridad que lo requiere en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.