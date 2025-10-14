Detienen a presunto asesino de tres personas en fiesta patronal de Tláhuac. Foto: SSC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron al presunto responsable de haber asesinado con un arma de fuego a tres personas y lesionar a otras cinco, durante una riña ocurrida el pasado 12 de octubre en el Pueblo de San Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac.

En un comunicado, la SSC precisó que la captura se logró como parte del seguimiento a las investigaciones sobre la agresión con disparos de arma de fuego registrada en la calle Jerusalén.

A partir del análisis de cámaras de videovigilancia y entrevistas con vecinos, los agentes identificaron las características físicas y de vestimenta de uno de los probables involucrados.

Los uniformados localizaron al sujeto en la esquina de las calles Carlos A. Vidal y Andrés Quintana Roo. Según el parte policial, al notar la presencia de una patrulla, el señalado intentó huir, pero fue detenido y durante una revisión preventiva le encontraron 25 bolsitas de cristal y un teléfono celular.

El detenido, de 24 años, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones.