Murió David Cohen, abogado baleado afuera de las oficinas del Poder Judicial de CDMX

David Cohen, abogado baleado en las escalinatas de la Ciudad Judicial. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras haber sido baleado el lunes al salir de los juzgados del Poder Judicial en la Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX, esta mañana fue confirmada la muerte de David Cohen en el Hospital Ángeles.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la muerte del penalista; además amigos cercanos y personajes de la política, como el senador Manuel Velasco, externaron sus condolencias a través de sus redes sociales.

Con mucha tristeza despedimos a nuestro querido amigo David Cohen. Nos duele en el alma tu partida repentina y dejas en nosotros el recuerdo de tu amistad, la pasión por tu profesión y el amor inquebrantable a tu familia. Te abrazamos hasta el cielo. Descansa en paz.??? pic.twitter.com/s7i9duNjKb — Manuel Velasco (@VelascoM_) October 14, 2025

El abogado, de 48 años, perdió la vida a consecuencia de las lesiones producidas por disparo de arma de fuego, mientras recibía atención médica en el hopital privado.

Foto: Montserrat López

¿Quién era David Cohen Sacal?

David Cohen Sacal representó a Víctor Garcés y a Guillermo "Billy" Álvarez Cuevas, exdirectivos de la cooperativa Cruz Azul.

Cohen Sacal era un litigante experimentado con una trayectoria marcada por su especialización en derecho civil, mercantil y procesal.

Licenciado en Derecho con un posgrado en Derecho Procesal Civil, el abogado se destacó como catedrático en la Universidad Iberoamericana entre 2000 y 2008, donde impartió materias clave como el procedimiento civil.

Su perfil profesional lo posicionaba como un experto en litigio civil y mercantil, juicios de amparo y acciones de inconstitucionalidad, así como en materia administrativa, concursos mercantiles y asesoría corporativa en sociedades mercantiles y contratos.