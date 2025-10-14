Tras multihomicidio en Tlaltenco, Brugada pide mantener la paz en celebraciones patronales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el triple homicidio ocurrido el 12 de octubre en el pueblo de San Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, llamó a la ciudadanía a mantener la paz durante las celebraciones patronales en los pueblos originarios de la capital.

Durante su posicionamiento, la mandataria local lamentó tanto el multihomicidio registrado en Tláhuac –donde otras cinco personas resultaron lesionadas–, como el asesinato el 13 de octubre del abogado David Cohen Sacal en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Brugada destacó que en ambos casos ya hay personas detenidas, aunque las investigaciones continúan.

Y precisó que el hecho en Tláhuac ocurrió en el contexto de una riña posterior a una fiesta patronal, por lo que sostuvo que las celebraciones tradicionales deben ser “espacios de encuentro y no de confrontación” y exhortó a los habitantes a evitar la violencia en este tipo de eventos comunitarios.

“La convivencia y la paz deben ser el eje de nuestras fiestas”, señaló. “Nada justifica la violencia. Hacemos un llamado a rechazar y dejar de lado cualquier acto violento mientras celebramos nuestras tradiciones”, agregó.

Por su parte, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a uno de los probables responsables del multihomicidio en Tláhuac y que el Ministerio Público continúa con las indagatorias para esclarecer los hechos.