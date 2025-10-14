Vuelve el frío a la CDMX: alerta amarilla para la madrugada del miércoles en estas alcaldías

Se esperan temperaturas de 4 a 6 grados Celsius . Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de frío para la madrugada y mañana del miércoles.

Se pronostican temperaturas de 4 a 6 grados Celsius entre las 03:00 y las 08:00 horas del 15 de octubre de 2025.

La Alerta Amarilla se activó para las partes altas de las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

Recomendaciones

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial

en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.