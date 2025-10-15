Cae presunto homicida del abogado David Cohen

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, informó sobre la detención de Donovan “N”, uno de los presuntos responsables del homicidio del abogado David Cohen, ocurrido el pasado 13 de octubre, afuera de las oficinas del Poder Judicial de la Ciudad de México.

En su cuenta de X, el funcionario compartió: “Esta detención es resultado de los trabajos de investigación, inteligencia y seguimiento realizados en coordinación con los operadores de los Centros de Comando y Control (C2)”.

Por su parte, la SSC precisó en un comunicado que la captura se realizó en la autopista México-Puebla, a la altura de la colonia Emiliano Zapata, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la dependencia, el sujeto fue identificado mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia del C2 Centro, así como de los sistemas de seguridad de comercios y viviendas cercanas al lugar de los hechos.

Las indagatorias indican que, tras el ataque, el presunto agresor habría huido hacia el oriente de la capital.

Durante un operativo de búsqueda y patrullajes de reconocimiento, los uniformados ubicaron a un joven con características físicas coincidentes con el sospechoso, quien manipulaba una mochila de manera inusual.

Al realizarle una revisión preventiva, le aseguraron un arma de fuego corta, 17 cartuchos útiles de distintos calibres, 10 bolsitas pequeñas y una mediana con marihuana, cuatro dosis de crystal, cuatro teléfonos celulares y varias prendas de vestir.

El detenido fue informado de sus derechos y trasladado al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica y continuará la investigación por su posible participación en el homicidio.

El pasado 13 de septiembre, David Cohen fue víctima de un ataque directo con un arma de fuego en la escalinata del edificio marcado con el número 119 de la Avenida Niños Héroes, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde recibió un impacto de bala en la cabeza.

Un oficial de la Policía de Investigación (PDI), que se encontraba en el lugar y momento de los hechos, repelió la agresión y lesionó a uno de los presuntos agresores, Héctor “N”, que fue detenido por las autoridades como principal sospechoso de haber disparado el arma.

De acuerdo con reportes periodísticos, el señalado declaró haber acudido al sitio con otro sujeto. Además, dijo que por el asesinato recibiría 50 mil pesos.

El abogado, quien según trascendió en medios era cercano al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) Rafael Guerra, litigó casos de alto perfil, como el conflicto por el control de la Cooperativa Cruz Azul y su equipo de fútbol, así como asuntos relacionados con socios defraudados por una empresa de casinos.