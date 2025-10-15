Caen tres presuntos integrantes de la Unión Tepito en Venustiano Carranza

Una patrulla de la SSC de la CDMX. Foto: J. Raúl Pérez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que en calles de la alcaldía Venustiano Carranza sus elementos detuvieron en posesión de narcóticos a tres hombres, de 31, 39 y 50 años, presuntos integrantes de la Unión Tepito, una organización dedicada al narcomenudeo, homicidio y extorsión que opera en las zonas norte y centro de la capital.

En un comunicado, la dependencia precisó que los uniformados realizaban recorridos de vigilancia en las calles Héroe de Nacozari y Nicolás Bravo, en la colonia Zona Centro, cuando observaron a tres sujetos manipulando paquetes y dinero en efectivo.

Los oficiales se acercaron para realizarles una revisión, en la que les aseguraron 485 dosis de cocaína en piedra, 59 bolsitas y tres paquetes envueltos con marihuana, además de dinero en efectivo.

Por lo anterior, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. Según la información oficial, uno de ellos cuenta con siete ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, entre 1995 y 2008, por el delito de robo.

La detención ocurre en un contexto en el que las autoridades capitalinas han intensificado los operativos contra el narcomenudeo y las detenciones de alto impacto, especialmente en puntos identificados como corredores de distribución, entre ellos la Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, zonas que históricamente han concentrado disputas entre grupos delictivos.