CDHCM instala centro de acopio de víveres para apoyar a damnificados por las lluvias

Los lugareños se abrazan frente a una casa inundada en Poza Rica, Veracruz, el domingo 12 de octubre de 2025, tras inundaciones y deslizamientos de tierra. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) instaló un centro de acopio para reunir víveres y artículos de primera necesidad en apoyo a las personas afectadas por las intensas lluvias en Veracruz y Puebla, donde las autoridades locales reportan al menos 42 personas fallecidas y 22 desaparecidas.

El centro opera las 24 horas en avenida Universidad 1449, colonia Pueblo Axotla, en la alcaldía Álvaro Obregón. Desde ese punto, la CDHCM busca canalizar el apoyo ciudadano hacia las comunidades más afectadas, en medio de una emergencia que ha evidenciado nuevamente la fragilidad de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno ante desastres naturales.

La instalación del acopio se suma a las acciones emprendidas por el Gobierno de la Ciudad de México, que envió brigadas de rescate y unidades de emergencia a Veracruz.

La CDHCM recibe donaciones de artículos de botiquín, higiene personal, limpieza y alimentos no perecederos. La lista completa incluye:

* Artículos de botiquín: analgésicos, antiinflamatorios, Vitacilina, VapoRub, algodón, gasas, agua oxigenada, alcohol, vida suero oral, cubrebocas, guantes de látex, Merthiolate y Nazil para ojos.

* Higiene personal: crema corporal, papel higiénico, jabón de barra, pasta dental, toallas femeninas, desodorante, champú, cepillos dentales, pañales para bebé y adulto, y gel antibacterial.

* Artículos de limpieza: escobas, cloro (líquido y en pastilla), jabón en polvo, guantes de plástico, fibras, cepillo tipo plancha, limpiador para pisos, jalador, recogedor, franelas, jergas, cubetas y herramientas de mano.

* Alimentos no perecederos: agua embotellada, alimentos enlatados de fácil apertura, leche en polvo, chocolate en polvo y sopas instantáneas.

