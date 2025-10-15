Clases en el CCH Sur seguirán en línea hasta que se implementen medidas de seguridad

Vigilancia en las instalaciones del CCH Sur de la UNAM. Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A tres semanas de la suspensión de clases presenciales, luego del asesinato de un alumno dentro del plantel, la Dirección del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la UNAM, pidió a los profesores y estudiantes seguir sus actividades académicas en línea, mientras se implementan las medidas de seguridad acordadas.

En un boletín difundido en sus redes sociales oficiales, la autoridad informó ayer que “continúa trabajando intensamente en la implementación de medidas en favor de la seguridad y el acompañamiento psicoemocional de la comunidad”.

Agregó que, en tanto se realizan estas acciones, “se exhorta al profesorado lleve a cabo en línea el desarrollo de los aprendizajes y avanzar en los contenidos”.

A los alumnos les pidió “conectarse en los días y horarios que correspondan a sus asignaturas para realizar sus actividades académicas”.

En el documento, la Dirección del CCH sur, encabezada por Susana de los Ángeles Lira de Garay, solicitó a los docentes que “si identifican alguno de sus estudiantes que requiera apoyo psicomocional (sic) o de equipo para conectarse en línea”, se puede comunicar a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles o a la Secretaría General para darles la atención correspondiente.

Para los profesores que necesiten apoyo para sus actividades en línea, les informó que pueden acudir al Centro de Cómputo del plantel ubicado en la alcaldía Coyoacán.

La Dirección agregó que seguirá informando de los avances en la implementación de las medidas de seguridad y el momento en que se den las condiciones para regresar a las actividades académicas presenciales.

El pasado 22 de septiembre, las clases presenciales en el CCH Sur fueron suspendidas, luego de que el estudiante Lex Asthon “N” atacó a muerte con un arma punzocortante al alumno Jesús Israel Hernández Chávez y lesionó a un trabajador administrativo que intentó detenerlo. El agresor resultó lesionado cuando saltó de un edificio para huir.

A raíz del hecho, decenas de estudiantes y padres de familia realizaron varias manifestaciones para exigir medidas de seguridad en el plantel, así como mayor atención psicológica a la comunidad. Autoridades del CCH y de la UNAM realizaron mesas de diálogo con los inconformes y tomaron diversos acuerdos cuya implementación se lleva a cabo.

El pasado viernes 10, el joven agresor fue dado de alta del hospital y de inmediato fue detenido por policías de Investigación por el delito de homicidio y lesiones. Al día siguiente, un juez de control le dictó la medida cautelar de prisión preventiva y se espera que este jueves determine su situación jurídica.