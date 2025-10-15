Desalojan secundaria tras la muerte de estudiante en Iztapalapa

Suspendieron las clases en la Secundaria número 70, ubicada en la alcaldía Iztapalapa tras la muerte del menor. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) confirmó este miércoles 15 de octubre la muerte de un estudiante de la Secundaria número 70, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, quien presentaba antecedentes de un padecimiento cardiaco.

El hecho ocurrió la mañana de este miércoles en el plantel ubicado en la intersección de las calles Francisco Sarabia y 20 de Noviembre, colonia Santa Martha Acatitla, de la mencionada demarcación, donde las clases fueron suspendidas.

En una tarjeta informativa, la Autoridad, dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) detalló que los primeros informes indican que el menor sufrió un desvanecimiento dentro de las instalaciones del plantel escolar durante la jornada académica.

?? #TarjetaInformativa | A través de la #AEFCM, informamos sobre los acontecimientos de esta mañana al interior de la Secundaria No. 70, en la alcaldía Iztapalapa.



Expresamos nuestra solidaridad y reiteramos que habrá un seguimiento puntual de los hechos y la disposición de… pic.twitter.com/hhPUkzTLG3 — SEP México (@SEP_mx) October 15, 2025

Según la AEFCM, “de manera inmediata, el personal docente y directivo activó los protocolos de actuación correspondientes y solicitó atención médica de emergencia, así como la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), cuyos elementos confirmaron el fallecimiento del menor”.

Luego, se notificó a los familiares y a las autoridades competentes.

La Autoridad agregó que los padres del estudiante acudieron al plantel junto con autoridades educativas, personal de la SSC-CDMX y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), “quienes brindan acompañamiento y apoyo durante la atención del caso”.

Fecha: 15/10/2025



*Hora:* 08:10 horas



*Ubicación:* Francisco Sarabia y Celio Garcia, Pueblo de Santa Martha Alcatitla, Iztapalapa



*Evento:* Deceso de estudiante al interior de escuela



Vía radio c2 oriente emite emergencia de menor por enfermedad en el interior de la escuela… pic.twitter.com/Q8gd8ans9e — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) October 15, 2025

El organismo que dirige Francisco Luciano Concheiro añadió que, “de acuerdo con la información proporcionada por los padres del menor, el alumno presentaba antecedentes de un padecimiento cardíaco”.

Informó que realiza un “seguimiento puntual” de los hechos y reiteró su disposición para colaborar con las autoridades competentes, para dar la información necesaria sobre el desarrollo del incidente y las acciones emprendidas.

La AEFCM informó a las madres, padres y familias de los estudiantes que las actividades escolares este miércoles quedaron suspendidas.

La SEP y la AEFCM expresaron su solidaridad con la familia del estudiante y reafirmaron su compromiso con “la seguridad, integridad y bienestar de las y los alumnos en todos los planteles educativos de la Ciudad de México”.