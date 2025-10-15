Frío en CDMX: activan alerta para la madrugada del jueves en estas alcaldías

Clima
Frío en CDMX: activan alerta para la madrugada del jueves en estas alcaldíasSe pronostican bajas temperaturas entre las 03:00 y las 08:00 horas del 16 de octubre. Siga estas recomendaciones
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves en dos alcaldías.
Se pronostican temperaturas de 4 a 6 grados Celsius entre las 03:00 y las 08:00 horas del 16 de octubre.
La Alerta Amarilla se activó para las partes altas de las demarcaciones Milpa Alta y Tlalpan.
Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 16/10/2025, en partes altas de las demarcaciones: @GobMilpaAlta y @TlalpanAl.#TrabajandoJuntos#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/9f3K9JhkTU— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 15, 2025
Recomendaciones
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
- Ingerir abundante agua
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
- en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.