Frío en CDMX: activan alerta para la madrugada del jueves en estas alcaldías

Se pronostican bajas temperaturas entre las 03:00 y las 08:00 horas del 16 de octubre. Siga estas recomendaciones
miércoles, 15 de octubre de 2025 · 16:50

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves en dos alcaldías.

Se pronostican temperaturas de 4 a 6 grados Celsius entre las 03:00 y las 08:00 horas del 16 de octubre.

La Alerta Amarilla se activó para las partes altas de las demarcaciones Milpa Alta y Tlalpan.

 

 

Recomendaciones

  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
  • Ingerir abundante agua
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
  • en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

