Metrobús anuncia la ampliación de horario en la Línea 2

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Metrobús anunció la ampliación de horario en la Línea 2, que corre de Tacubaya a Tepalcates, con el objetivo de ofrecer mayores opciones de movilidad a las personas que se trasladan entre el oriente y el poniente de la capital.

A partir del viernes 17 de octubre, el servicio operará de manera extendida los viernes y sábados hasta la 01:00 de la madrugada, mientras que el horario habitual, de 4:30 a 00:00 horas, se mantendrá sin cambios el resto de la semana.

Durante el nuevo horario nocturno, las unidades circularán con un intervalo de paso de 10 minutos, y las últimas salidas desde las terminales Tacubaya y Tepalcates serán a la 01:00 a.m.

El costo del pasaje continuará siendo de 6 pesos, y el pago podrá realizarse mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada, así como con tarjetas bancarias, relojes o teléfonos inteligentes con tecnología NFC.