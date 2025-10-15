Metrobús

Metrobús anuncia la ampliación de horario en la Línea 2

Durante el nuevo horario nocturno, las unidades circularán con un intervalo de paso de 10 minutos, y las últimas salidas desde las terminales Tacubaya y Tepalcates serán a la 01:00 a.m. 
miércoles, 15 de octubre de 2025 · 20:02

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-  El Metrobús anunció la ampliación de horario en la Línea 2, que corre de Tacubaya a Tepalcates, con el objetivo de ofrecer mayores opciones de movilidad a las personas que se trasladan entre el oriente y el poniente de la capital. 

A partir del viernes 17 de octubre, el servicio operará de manera extendida los viernes y sábados hasta la 01:00 de la madrugada, mientras que el horario habitual, de 4:30 a 00:00 horas, se mantendrá sin cambios el resto de la semana. 

Durante el nuevo horario nocturno, las unidades circularán con un intervalo de paso de 10 minutos, y las últimas salidas desde las terminales Tacubaya y Tepalcates serán a la 01:00 a.m. 

El costo del pasaje continuará siendo de 6 pesos, y el pago podrá realizarse mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada, así como con tarjetas bancarias, relojes o teléfonos inteligentes con tecnología NFC. 

  

