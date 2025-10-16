Alcaldía Cuauhtémoc retiró 76 puestos ambulantes en la estación Balderas del Metro

El operativo fue apoyado por elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana . Foto: Facebook Alcaldía Cuauhtémoc

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Personal de la alcaldía Cuauhtémoc retiró 76 puestos ambulantes que no contaban con permiso para operar en los alrededores de la estación Balderas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El operativo, encabezado por la Dirección General de Gobierno y apoyado por elementos de la Policía Auxiliar (PA), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se realizó la mañana del 15 de octubre, en respuesta a denuncias ciudadanas por invasión del espacio público, agresiones a transeúntes y obstrucción de rampas de acceso peatonal, según notificó en un comunicado la demarcación encabezada por la aliancista, Alessandra Rojo de la Vega.

También precisó que las estructuras metálicas fueron retiradas “en apego a los derechos humanos”, y aseguró que antes de proceder se buscó el diálogo con los comerciantes. La alcaldía destacó que esta acción forma parte de una estrategia más amplia de recuperación del espacio público que se ha implementado en distintos puntos del territorio.

Además, informó que estos operativos continuarán en las 33 colonias de la Cuauhtémoc, como parte de un plan de verificación para evitar la instalación irregular de comercio informal.