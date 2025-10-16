ISSSTE da de alta al último de sus pacientes afectados por la explosión de pipa en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dio de alta a Carlos Amauri Galicia Flores, el último paciente que atendía en sus instalaciones por la explosión de una pipa de gas en el distribuidor La Concordia, alcaldía Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre.

“Dimos de alta al último paciente hospitalizado por los hechos ocurridos en el Puente de la Concordia. Amauri fue una de las personas lesionadas por el suceso de Puente de la Concordia y que fue atendida en el @ISSSTE_mx. Tras haber estado varios días en el Hospital Regional ‘Gral. Ignacio Zaragoza’ lo dieron de alta y regresa a su hogar. Es nuestro último paciente derivado de este hecho”, informó el director general del Instituto, Martí Batres.

En un mensaje en su cuenta de X, el funcionario destacó que todos los pacientes dados de alta tienen seguimiento ambulatorio hasta que se recuperen totalmente de sus heridas.

Y agregó que el ISSSTE “en todo momento garantizó el derecho a la salud de las personas lesionadas, con humanismo y calidad, y reconoce a su personal médico que brindó atención a los pacientes afectados por este siniestro”.

En un video compartido por Batres, se observa al paciente cuando agradece a todo el personal médico por el trabajo que hizo no solo con él, sino con los demás pacientes. “Espero que sea valorado… tienen un gran compromiso, siempre lo dan todo”, dijo. El paciente fue despedido con globos de colores y aplausos.

— Martí Batres (@martibatres) October 16, 2025

La noche del pasado 14 de octubre, en su último reporte hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México reportó que siete personas permanecían hospitalizadas, incluido Galicia Flores. En tanto, se mantiene en 31 la cifra de personas fallecidas.

Los otros pacientes se encuentran en el Hospital General Regional 2 del IMSS, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Pemex, Hospital de Tacubaya y el Shriners Hospital for Children, en Galveston, Texas, Estados Unidos.