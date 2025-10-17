Caen presuntos integrantes del cártel de Tláhuac con droga valuada en más de 2 mdp

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), detuvieron a dos presuntos integrantes del cártel de Tláhuac en un inmueble de la colonia San Miguel Teotongo, alcaldía Iztapalapa.

Durante el cateo, las autoridades aseguraron 10 kilogramos de cocaína, distribuidos en paquetes tipo “tabique” de aproximadamente un kilogramo cada uno, así como dos armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles.

En su cuenta de X, el titular de la SSC, Pablo Vázquez, se refirió a las detenciones como parte de la estrategia de “combate frontal a los generadores de violencia”, de la actual administración, a cargo de la morenista, Clara Brugada.

Según las estimaciones oficiales, la droga incautada podría equivaler a unas 20 mil dosis, con un valor aproximado de más de 2 millones de pesos, equivalentes a 125 mil dólares en el mercado ilegal.

La operación se realizó tras investigaciones de gabinete y campo que indicaban que el predio era utilizado para almacenamiento y embalaje de narcóticos. La orden de cateo fue emitida por un juez de control y la acción se ejecutó sin uso de violencia, cumpliendo protocolos policiales.

Los detenidos, de 32 y 43 años, fueron puestos a disposición del Ministerio Público y se les informó de sus derechos constitucionales.

Fuentes policiales señalan que los individuos podrían estar vinculados con un grupo delictivo que opera principalmente en las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, dedicado a la venta de drogas, extorsión y homicidio.

La SSC informó que el inmueble fue sellado y permanece bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones.