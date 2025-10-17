Central de Abastos de la CDMX manda 70 toneladas de víveres a Veracruz

Centro de acopio en la Central de Abastos de la CDMX. Foto: X: @CedaGeneral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA) despachó 70 toneladas de víveres hacia comunidades del norte de Veracruz, afectadas por recientes lluvias e inundaciones, como parte de una colecta organizada en coordinación con el Gobierno capitalino y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La CEDA habilitó cinco centros de acopio dentro de sus instalaciones, además de un centro principal donde se concentran los productos recolectados. Dos de estos centros operan las 24 horas para facilitar la entrega de donaciones, aprovechando la dinámica nocturna del mercado.

Entre los artículos enviados se encuentran agua embotellada, arroz, frijol, atún, azúcar, leche en polvo, sopas, aceite, café soluble, pañales, toallas sanitarias, jabón, papel higiénico, pasta y cepillos dentales, así como medicamentos como paracetamol e ibuprofeno y alimento para mascotas.

De acuerdo con reportes periodísticos, productores del propio mercado donaron también camiones de papa y cebolla, mientras que comerciantes de Tuxpan regresaron con naranjas y otros víveres donados por compradores locales.

La Sedena será la encargada de trasladar los víveres hacia las zonas más afectadas. La CEDA indicó que los centros de acopio continuarán recibiendo donaciones las 24 horas hasta completar los próximos envíos de ayuda humanitaria hacia Veracruz.

El operativo se enmarca en los esfuerzos institucionales para atender a los damnificados, mientras organizaciones locales y ciudadanos han reportado dificultades logísticas para distribuir la ayuda en municipios rurales afectados por las inundaciones.