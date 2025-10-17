Disparan en el pecho a una mujer en la alcaldía Coyoacán

El sitio donde fue herida la mujer. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una mujer resultó herida por impacto de arma de fuego en el pecho mientras realizaba compras en una farmacia ubicada en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió un comunicado en el que informó sobre lo ocurrido, pero no detalló si el proyectil provenía de un enfrentamiento, de un intento de feminicidio o de bala perdida.

La dependencia se limitó a relatar que la víctima escuchó detonaciones y sintió un dolor en el pecho, por lo que fue trasladada a un hospital donde se reporta estable.

Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Canautli y Xochiapan, una zona de alta densidad poblacional y frecuente actividad comercial.

La SSC informó que el caso fue turnado al Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes y que se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en el área para identificar a los responsables.

La agresión contra la mujer que realizaba sus compras en una farmacia este viernes 17 de octubre se dio tan solo un día después de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presumió en su informe mensual de seguridad que los feminicidios presentaron una reducción de 35% en su administración.