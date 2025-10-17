Fórmula 1: Clara Brugada anuncia pases gratis para Gran Premio de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció a través de un video publicado en su cuenta de X que se publicarán las bases para que los aficionados a la Fórmula 1 puedan obtener pases dobles para asistir al Gran Premio de México 2025.

En el mensaje, Brugada invitó a los aficionados de las carreras a mantenerse atentos a las redes sociales del Gobierno capitalino, pues la dinámica se realiza cada año para entregar entradas al evento.

Si les gusta la #F1, estén muy atentas y atentos porque les tengo pases dobles para que vivan la emoción de este gran evento en nuestra #CapitalDeLaTransformación. pic.twitter.com/dlpNj2DAct — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 17, 2025

La carrera de la Fórmula 1 se llevará a cabo el domingo 26 de octubre, mientras que las pruebas se realizarán el viernes 24 y sábado 25, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco de esta ciudad.