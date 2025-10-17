Vinculan a proceso a Héctor “N”, presunto implicado en asesinato del abogado David Cohen

Vinculan a proceso a Héctor “N”, presunto participante en el asesinato del abogado David Cohen. Foto: X: FGJCDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez de control vinculó a proceso a Héctor “N”, uno de los dos jóvenes detenidos por su presunta participación en el asesinato del abogado David Cohen Sacal, ocurrido el 13 de octubre, afuera de las oficinas del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Durante la audiencia celebrada en los juzgados orales de la calle Doctor Lavista, el juez determinó que existían elementos suficientes para iniciar proceso penal por el delito de homicidio calificado. Asimismo, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, en la que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) deberá robustecer su acusación.

A la salida de la audiencia, Luis Alberto Hernández Ramírez, abogado defensor de Héctor “N”, declaró a medios de comunicación que su cliente fue engañado y no accionó el arma contra la víctima.

“Desgraciadamente él fue engañado. Por necesidad aceptó dinero de una persona que lo comprometió, y aunque tenía el arma, no disparó”, afirmó.

El defensor también reveló que la madre del imputado lo contrató y le pidió convencer a su hijo de asumir su responsabilidad en los hechos.

El señalado fue detenido el lunes 13 de octubre, tras el ataque a Cohen Sacal, quien según trascendió en medios era cercano al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra.

La víctima es conocida también debido a que litigó casos de alto perfil, como el conflicto por el control de la Cooperativa Cruz Azul y su equipo de fútbol, así como asuntos relacionados con socios defraudados por una empresa de casinos.

Además de Héctor “N”, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre la detención de otro presunto implicado en el asesinato, Donovan “N”, que fue aprehendido el pasado 15 de octubre en la alcaldía Iztapalapa.