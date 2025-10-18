Marcha Zombie 2025 en CDMX: fecha, ruta, horario y cierres

SÃ¡bado de terror en CDMX: cierres en Reforma/JuÃ¡rez por la Marcha Zombie. Planifica tu ruta.. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” La Marcha Zombie regresa al Centro HistÃ³rico este sÃ¡bado 18 de octubre con salida desde el Monumento a la RevoluciÃ³n y llegada al ZÃ³calo capitalino. La concentraciÃ³n inicia desde la maÃ±ana; el arranque del contingente estÃ¡ programado a las 16:00 horas. A lo largo del dÃ­a se realizan actividades previas de caracterizaciÃ³n y el tradicional baile de Thriller.

Ruta y horario de la Marcha Zombie 2025

Punto de reuniÃ³n : Explanada del Monumento a la RevoluciÃ³n.

: Explanada del Monumento a la RevoluciÃ³n. Horario clave : actividades desde las 11:00; organizaciÃ³n del contingente despuÃ©s de las 15:00; salida a las 16:00.

: actividades desde las 11:00; organizaciÃ³n del contingente despuÃ©s de las 15:00; salida a las 16:00. Recorrido estimado: Av. de la RepÃºblica ? Paseo de la Reforma (tramo Centro) ? Av. JuÃ¡rez ? Eje Central (cruce) ? 5 de Mayo ? Plaza de la ConstituciÃ³n (ZÃ³calo).

Av. de la RepÃºblica ? Paseo de la Reforma (tramo Centro) ? Av. JuÃ¡rez ? Eje Central (cruce) ? 5 de Mayo ? Plaza de la ConstituciÃ³n (ZÃ³calo). DuraciÃ³n aproximada: entre 2.5 y 3 horas, segÃºn aforo y cortes operativos.

Cierres y alternativas viales

Cierres intermitentes o totales en la ruta y calles aledaÃ±as del primer cuadro, con afectaciones entre 15:00 y 20:00 horas.

Se recomiendan rutas alternas por Circuito Interior, Ricardo Flores MagÃ³n, JosÃ© MarÃ­a Izazaga y tramos perimetrales del Centro.

El trÃ¡nsito en Reforma, JuÃ¡rez, Eje Central y 5 de Mayo puede presentar carga vehicular elevada durante el paso del contingente.

Opciones de transporte pÃºblico por la Marcha Zombie 2025

Metro: estaciones cercanas a RevoluciÃ³n y al Centro HistÃ³rico son opciones para llegar y retirarse.

estaciones cercanas a RevoluciÃ³n y al Centro HistÃ³rico son opciones para llegar y retirarse. MetrobÃºs: lÃ­neas con paso por Reforma y Eje Central pueden ajustar derroteros; conviene verificar avisos el mismo dÃ­a del evento.

Recomendaciones para asistentes

Llegar con tiempo y considerar transporte pÃºblico.

Llevar agua, identificaciÃ³n y efectivo para imprevistos.

Si se asiste caracterizado, evitar objetos punzocortantes o rÃ©plicas realistas y mantener pasillos peatonales libres.

Atender indicaciones del personal de apoyo y respetar las zonas de resguardo.

Debido a actividades culturales paralelas en el Centro, se prevÃ© alta afluencia durante el sÃ¡bado.

