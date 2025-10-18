Marcha Zombie 2025 en CDMX: fecha, ruta, horario y cierres

marcha zombie
Marcha Zombie 2025 en CDMX: fecha, ruta, horario y cierresEste 18 de octubre, la Marcha Zombie recorrerÃ¡ Reforma y Centro HistÃ³rico. Horarios, ruta y alternativas viales para planear tu dÃa.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” La Marcha Zombie regresa al Centro HistÃ³rico este sÃ¡bado 18 de octubre con salida desde el Monumento a la RevoluciÃ³n y llegada al ZÃ³calo capitalino. La concentraciÃ³n inicia desde la maÃ±ana; el arranque del contingente estÃ¡ programado a las 16:00 horas. A lo largo del dÃa se realizan actividades previas de caracterizaciÃ³n y el tradicional baile de Thriller.
Ruta y horario de la Marcha Zombie 2025
- Punto de reuniÃ³n: Explanada del Monumento a la RevoluciÃ³n.
- Horario clave: actividades desde las 11:00; organizaciÃ³n del contingente despuÃ©s de las 15:00; salida a las 16:00.
- Recorrido estimado: Av. de la RepÃºblica ? Paseo de la Reforma (tramo Centro) ? Av. JuÃ¡rez ? Eje Central (cruce) ? 5 de Mayo ? Plaza de la ConstituciÃ³n (ZÃ³calo).
- DuraciÃ³n aproximada: entre 2.5 y 3 horas, segÃºn aforo y cortes operativos.
Cierres y alternativas viales
- Cierres intermitentes o totales en la ruta y calles aledaÃ±as del primer cuadro, con afectaciones entre 15:00 y 20:00 horas.
- Se recomiendan rutas alternas por Circuito Interior, Ricardo Flores MagÃ³n, JosÃ© MarÃa Izazaga y tramos perimetrales del Centro.
- El trÃ¡nsito en Reforma, JuÃ¡rez, Eje Central y 5 de Mayo puede presentar carga vehicular elevada durante el paso del contingente.
Opciones de transporte pÃºblico por la Marcha Zombie 2025
- Metro: estaciones cercanas a RevoluciÃ³n y al Centro HistÃ³rico son opciones para llegar y retirarse.
- MetrobÃºs: lÃneas con paso por Reforma y Eje Central pueden ajustar derroteros; conviene verificar avisos el mismo dÃa del evento.
Recomendaciones para asistentes
- Llegar con tiempo y considerar transporte pÃºblico.
- Llevar agua, identificaciÃ³n y efectivo para imprevistos.
- Si se asiste caracterizado, evitar objetos punzocortantes o rÃ©plicas realistas y mantener pasillos peatonales libres.
- Atender indicaciones del personal de apoyo y respetar las zonas de resguardo.
Debido a actividades culturales paralelas en el Centro, se prevÃ© alta afluencia durante el sÃ¡bado.
AnÃ¡lisis, contexto y hechos. Da clic y sÃguenos en Google Noticias.
Lo que hay que tener presente de la Marcha Zombie 2025
- Fecha: sÃ¡bado 18 de octubre de 2025.
- Salida: 16:00 horas desde Monumento a la RevoluciÃ³n.
- Ruta: RevoluciÃ³n ? Reforma ? JuÃ¡rez ? Eje Central ? 5 de Mayo ? ZÃ³calo.
- Cierres: cortes programados y/o intermitentes en la ruta y calles aledaÃ±as.
- Sugerencia: planear el traslado con anticipaciÃ³n y utilizar transporte pÃºblico.