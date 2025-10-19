Asesinan en ataque directo a un hombre frente a un banco en Peralvillo

Personal de seguridad en el lugar donde ocurriò el homicidio. Foto: Redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una agresión directa con disparos de arma de fuego, un hombre de 32 años fue asesinado frente a una sucursal bancaria en la colonia Peralvillo, de la alcaldía Cuauhtémoc.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó en un comunicado que sus elementos recibieron el reporte de una persona lesionada sobre la calzada de Guadalupe y la calle Beethoven.

Al llegar al lugar, los policías encontraron al hombre con visibles manchas de sangre en la puerta del banco y solicitaron la intervención de paramédicos.

El personal de emergencia confirmó la muerte del hombre, quien contaba con antecedentes por posesión de droga, y se procedió al acordonamiento de la zona. Las autoridades ministeriales realizan los peritajes correspondientes.

Los primeros reportes señalan que los presuntos agresores se desplazaban en una motocicleta negra con verde. Actualmente, los oficiales revisan las cámaras de videovigilancia cercanas al lugar para identificar a los responsables.