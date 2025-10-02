Brugada entrega apoyos económicos a más de 2 mil familias afectadas por las lluvias en Iztapalapa

La jefa de Gobierno de la CDMX entrega apoyos económicos a familias afectadas por inundaciones en Iztapalapa. Foto: X: @ClaraBrugadaM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, entregó este miércoles apoyos económicos a más de 2 mil 500 familias de Iztapalapa, afectadas por las lluvias del pasado fin de semana, consideradas las más intensas en 40 años en esa zona, según las propias autoridades.

Los apoyos se dividieron en cuatro niveles según el daño en las viviendas:

8 mil pesos para 347 casas con acumulación de agua menor a 15 cm (nivel verde).

15 mil pesos para 975 viviendas con entre 15 y 45 cm de agua (nivel naranja).

25 mil pesos para 603 hogares con entre 45 cm y un metro (nivel rojo).

50 mil pesos para 622 viviendas con más de un metro de inundación (nivel morado).

El monto total de los apoyos en efectivo supera los 100 millones de pesos, aportados en conjunto por el gobierno de la Ciudad de México y la Federación. Además, se prevé la cobertura de un seguro contratado por la capital, que alcanzará a 750 viviendas adicionales en un plazo de menos de un mes.

Más allá de la entrega inmediata de recursos, Brugada anunció un plan de 24 obras de infraestructura hidráulica en Iztapalapa, con una inversión de 2 mil 200 millones de pesos. De ese total, mil 200 millones se aplicarán este año y el resto en 2026. Los proyectos incluyen colectores, sistemas de conducción y coordinación con el Estado de México y el gobierno federal para el manejo de aguas pluviales.

La mandataria capitalina reconoció que las obras no resolverán de inmediato los problemas de inundación, en una zona históricamente afectada por hundimientos y grietas en el suelo. “No se puede prometer que dejarán de ocurrir afectaciones de un día para otro”, admitió.

El secretario de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza, informó que funcionarios locales sostienen reuniones con la Comisión Nacional del Agua y el Estado de México para definir los proyectos que se implementarán.

Las lluvias dejaron un saldo de 2 mil 547 viviendas con daños en Iztapalapa, la demarcación más golpeada por la emergencia. En tanto, la Secretaría de Bienestar capitalina reportó apoyos en especie como comidas, colchones y kits de limpieza.

En los actos de entrega participaron la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, y funcionarios del gabinete capitalino.

Las lluvias de septiembre han dejado a Iztapalapa como la alcaldía más afectada, reavivando la discusión sobre la vulnerabilidad estructural de esa zona y la capacidad del gobierno capitalino para dar soluciones de fondo.