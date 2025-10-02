Cierran estaciones Zócalo y Pino Suárez del Metro por marcha del 2 de octubre

Sistema de Transporte Metro de la Ciudad de México. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que las estaciones Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 y Pino Suárez de las Líneas 1 y 2 permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

Ante esta medida, se recomendó a los usuarios utilizar como alternativas las estaciones Allende (Línea 2), Merced (Línea 1), San Juan de Letrán (Línea 8) y Bellas Artes (Líneas 2 y 8) para acceder a la zona centro de la capital.

El cierre se da en el marco de la marcha por el 2 de octubre, convocada a iniciar a las 16:00 horas desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco hacia el Zócalo.

El Metro pidió a los usuarios anticipar sus traslados para evitar contratiempos.