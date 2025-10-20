Balean y asesinan a mujer a plena luz del día en Tlalpan. Foto: J. Raúl Pérez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un ataque directo a plena luz del día, una mujer fue asesinada a balazos la mañana de este lunes en calles de la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

Se trata del segundo episodio en el que una mujer es atacada con un arma de fuego en la capital mexicana desde que el pasado 16 de octubre la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presumió en su informe mensual de seguridad correspondiente a septiembre de 2025, que los feminicidios presentaron una reducción del 35%.

Hasta el cierre de esta publicación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no ha emitido información sobre el feminicidio ocurrido este lunes 20 de octubre, pero de acuerdo con reportes periodísticos, los responsables escaparon a bordo de una motocicleta negra, por lo que no hay detenidos.

El asesinato ocurrió frente al número 146 de la calle Diligencias, casi en la esquina con 5 de Mayo, en la colonia Tlalpan Centro. Vecinos relataron que se escucharon al menos diez detonaciones de arma de fuego.

“Fueron como diez seguidos, la gente salió corriendo y otros se tiraron al piso”, declaró un comerciante de la zona citado por El Universal.

Paramédicos de Protección Civil llegaron al lugar y confirmaron que la mujer, de entre 30 y 35 años, ya no contaba con signos vitales al momento de su arribo. El diagnóstico fue muerte por impacto de proyectil de arma de fuego.

Agentes de la SSC también se presentaron en el sitio y acordonaron el área, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realizó el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios para las investigaciones posteriores.

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro ministerial para su identificación oficial.

El pasado 17 de octubre, otra mujer se encontraba realizando compras en una farmacia en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán, cuando recibió el impacto de un arma de fuego en el pecho, sin que las autoridades hayan precisado si se trató de un ataque directo, un enfrentamiento o una bala pérdida. Tampoco notificaron si la afectada logró recuperarse de la agresión o perdió la vida.