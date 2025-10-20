Detienen a dos hombres en el Zócalo de la CDMX por transportar un mono, un caimán y una serpiente. Foto: SSC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardó tres ejemplares de fauna silvestre cuando eran transportados en condiciones inadecuadas en el Zócalo capitalino, se trata de un mono capuchino, un caimán de anteojos y una serpiente burmesa.

El operativo se realizó tras una denuncia ciudadana en redes sociales. Los efectivos de la BVA realizaron recorridos en las calles aledañas a la Plaza de la República, donde identificaron a dos hombres, originarios de Tamaulipas, que portaban cajas de plástico con los animales. Según el informe oficial, los contenedores no garantizaban la movilidad ni la seguridad de las especies.

Durante la revisión, los oficiales descubrieron que el caimán tenía el hocico amarrado, la serpiente estaba en una caja similar y el mono capuchino llevaba un collar con correa de metal que impedía su movimiento.

Tras ser notificados de que su conducta constituía un delito ambiental, los hombres, de 38 y 41, años fueron detenidos y presentados ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (FIDAMPU).

Los ejemplares fueron entregados a la BVA, que los trasladó a instalaciones en Xochimilco para su valoración veterinaria y seguimiento.