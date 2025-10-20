Detienen a “La Jefa”, presunta líder del Cártel de Tláhuac

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, notificó sobre la detención de Verónica “N”, alias “La Jefa”, presunta líder del Cártel de Tláhuac, así como de otros tres integrantes de dicha organización delictiva.

En su cuenta de X, el funcionario precisó que durante el operativo las autoridades aseguraron más de mil dosis de cocaína, metanfetamina y marihuana.

Paralelamente, la SSC emitió un comunicado en el que detalló que en la diligencia participaron sus uniformados, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional.

Los uniformados cumplieron dos órdenes de cateo en la alcaldía Tláhuac, en las colonias Miguel Hidalgo y Las Arboledas.

En el primer domicilio, ubicado en la calle Traviata, fueron detenidos dos hombres de 23 y 42 años y una mujer de 41, junto con 109 bolsas de marihuana, 487 dosis de cocaína y 84 de metanfetamina.

En el segundo inmueble, en avenida Porvenir, se detuvo a una Verónica “N”, de 31 años, identificada por las autoridades como probable líder de la célula, quien tenía en su poder 97 dosis de marihuana, 200 gramos y 53 dosis de metanfetamina, 335 envoltorios de cocaína y 97 bolsitas de cocaína en piedra, además de un teléfono celular.

De acuerdo con las indagatorias reveladas por la dependencia, los detenidos formarían parte de un grupo delictivo dedicado a la venta de drogas, la extorsión y el homicidio en Tláhuac, Iztapalapa y algunos municipios del Estado de México.

La mujer de 31 años también estaría vinculada con préstamos de dinero bajo la modalidad de gota a gota y despojo de predios, además, cuenta con antecedentes por portación de armas y delitos contra la salud en 2019. Uno de los hombres de 43 años tenía una investigación abierta desde 2010 por robo agravado.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, mientras los inmuebles cateados permanecen sellados y bajo resguardo policial.